Chybí nám půlkrok. Možná trochu štěstí z podzimu, soudí gólman Hruška

Když proti vám v nastavení běžel Jérémy Mathieu, stoper Sportingu, měl jste čas si pomyslet, že je to průšvih? Mohlo to být 3:0 a hotovo.

Na konci už to bylo vyústění našich problémů. Průšvih byl hlavně ten první gól.

Jak jste ho viděl přes celé hřiště? Milan Petržela udělal kličku, ztratil míč a...

To se nesmí stát! My vyrazíme v nastavení prvního poločasu do brejku a jak to bývá, když ho nezakončíte, jde brejk okamžitě na druhou stranu. Oni nás za to potrestali. To je slušně řečeno zbytečná branka.

A neslušně?

To vám říct nemůžu. Stačilo zakončit, klidně vystřelit pánubohu do oken. Nic by se nestalo, byla by přestávka. Těžko někomu něco vyčítat, ale takový gól prostě dostat nemůžeme.

Byl Sporting o tolik lepší, aby vyhrál 2:0?

Já nevím. Kvalitu dopředu měli. Že to asi nebude s nulou vzadu, to jsme tak nějak mohli tušit, ale mě spíš mrzí, že jsme gól nedali. Nějaké příležitosti byly.

Ve druhé půli jste si dost zachytal. Který z těch momentů byl pro vás nejtěžší?

Když střelu chytím, nic moc dalšího mě nezajímá. Mrzí mě dva góly, co jsme dostali. Hlavně ten první, a to komplexně.

Dá se s tím do odvety něco dělat?

Stačí dát první gól a bude to znovu otevřené. Myslím, že 2:0 není mrtvý zápas, ale bude to těžké.

Co udělat líp?

Dát jim góly, být efektivnější.

Znovu se ukázalo, že předfinální fázi vás na jaře trápí nejvíc. Souhlasíte?

Nechci se v tom babrat. Michalu Krmenčíkovi to sjelo z hlavy, pak z nohy. K brance soupeře se dostaneme, ale bohužel nám chybí půlkrok, jindy krok. Možná trochu štěstí, které se nás drželo na podzim.