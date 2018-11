Gólman by měl něco chytit, řekl plzeňský Hruška. Hrdina z Ostravy

Před deseti dny se postavil do brána v Lize mistrů na Realu Madrid a nezklamal. Parádní formu si brankář Aleš Hruška udržel i pro středeční odvetu, výborně zachytil v domácí soutěži v Ostravě.

Chytil jste penaltu a velkou šanci Filla. Byly to klíčové momenty?

K výhře to pomohlo, to ano. Říká se furt dokola, že gólman je tam od toho, aby něco chytil. Mně se to dneska povedlo a díky tomu jsme možná jedna nula vyhráli.

Fleišman kopal pokutový kop stejně jako ve středu k pravé tyči, kdy překonal vašeho kolegu Kozáčika. Tušil jste, že bude kopat stejně?

Měl jsem na to jednoznačný pohled. U nás to kopnul utaženě za háčky. I když ani nemusel. Říkal jsem si, že tak má penaltu nacvičenou a zopakuje ji. Hned jsme měl jasno, že na tu stranu půjdu, když jsem viděl, že kope on.

A ta druhá šance, kdy jste míč zastavil na brankové čáře?

Běžel jsem a byl tam nohama rychleji... Ani nevím. Možná to nevypadá úplně esteticky a gólmansky dobře, ale chytil jsem to, což se počítá.

Sudí potom čekal, zda mu asistent u videa nedoporučí gól uznat. Měl jste jasno, že míč za čárou nebyl?

Byl jsem přesvědčený, že jsem ho zasáhl ještě před lajnou. Byl jsem nanejvýš na ní. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že by to mohl být gól.

Asistent u videa zkoumal i další zákrok, na Jakuba Šašinku, po němž hrozilo, že Baník bude kopat i druhou penaltu. Jak jste to viděl?

To jsou momenty, které bych nechtěl řešit. To je na někom jiném. Do toho se pouštět nebudu.

Čerpali jste v přípravě na dnešní utkání i ze středeční pohárové porážky s Baníkem?

Samozřejmě. Měli jsme video, rozebrali jsme si to. Byla tam spousta věcí, ze kterých jsme se mohli poučit.

V útoku vám chybí zraněný Krmenčík. Bude to pro vás velké oslabení?

To se uvidí. Je to útočník, který dával góly. A to spoustu. Byl to rozdílový hráč, útočník nároďáku. Musí chybět.



Baníku vpředu scházeli potrestaný Baroš i zraněný Diop. Bylo to na síle jeho útoku znát?

Bary je Bary, k tomu nemá cenu něco říkat, ale jinak hodnotit hráče Baníku nechci.