Čermák bojuje o místo v plzeňské záloze. Pomohl si vítězným gólem

„Poprvé jsme v zimě hráli s těžším soupeřem, takže o motivaci bylo postaráno. Myslím, že jsme předvedli dobrý fotbal a i díky vítězství vnímám zápas veskrze pozitivně. Užil jsem si to. Těší nás, že jsme vyhráli, ale pořád je to jen příprava. Rozhodující budou ostré zápasy v sezoně,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web záložník Aleš Čermák.

Právě jeho branka z 57. minuty se nakonec ukázala jako vítězná.

„Popravdě ani moc nevím, jak se to seběhlo. Na pravé straně si kluci vyměnili míč, který se pak dostal ke Koldovi (Dan Kolář), který to dal skvěle pod sebe přímo na penaltu. Chtěl jsem střílet pravačkou do protipohybu gólmana, naštěstí to tam zapadlo,“ popisoval rozhodující trefu 23letý záložník, jenž přišel v létě z pražské Sparty.

S Plzní tak zažívá první zimní přípravu. „Teď už to utíká. Je perfektní, že můžeme takhle létat za teplem. Že trénujeme na kvalitních hřištích, podmínky jsou tady fantastické. To je pozitivní,“ chválil si pobyt na pobřeží Cos del Sol.

Proti Basileji nastoupil do druhé půle ve středové formaci vedle Tomáše Hořavy. „Jsme spíš ofenzivnější typy. Trenér po mě navíc chce, abych se do podobných situací dostával. Chodil do vápna, dneska se to naštěstí povedlo dokonale,“ prozradil Aleš Čermák.

„Každá taková výhra nám zvýší sebevědomí,“ okomentoval skalp Basileje. „Čekají nás tady ještě dva kvalitní soupeři, je to dobrá prověrka,“ doplnil Čermák.

Ve čtvrtek už absolvoval se spoluhráči zase dvě tréninkové fáze. Už v sobotu hrají od 16 hodin s dalším soupeřem, tentokrát jím bude rakouský mistr Red Bull Salcburk. Ten ve středu ve Španělsku podlehl Young Boys Bern 0:2.