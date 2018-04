Malér, přestup. A teď hattrick! Jsem za něj rád, říká Vrba o Čermákovi

Kvůli třem zlomeným žebrům přišel o mistrovství Evropy jedenadvacítek, kde měl vést českou reprezentaci jako kapitán.

I naplánovaný přestup ze Sparty to klidně mohlo pokazit. Plzeň nakonec necukla a šikovnému záložníkovi dala k podpisu čtyřletou smlouvu.

Trvalo to, než se dostal do formy. Trápilo ho tělo, koleno si zranil, zvykal si na nový klub, ne a ne prodat svůj talent. Do soboty nepomohl Plzni jediným ligovým gólem.

Když si šel odpoledne před utkáním v Brně zdřímnout, napadlo ho: „Chtělo by to zlomit.“ Čermákovi se to povedlo dokonale. Nastřílel hattrick a sám zařídil vítězství 3:1.

„Tři góly jsem dal naposledy snad někdy v žácích na halovém turnaji,“ vzpomínal.

Plzni se ulevilo. Byť na hřišti posledního týmu neodehrála bůhvíjak oslnivý zápas, poprvé od půlky března vyhrála, což znamená pojistku na první místo.

Podobně důležitá zpráva je to pro 23letého Čermáka. Netrpělivě se čekalo, kdy se pořádně projeví. Zatím v Plzni předváděl jen záblesky, v základní sestavě nastupoval velmi nepravidelně. Když už se mu některé zápasy podařily, bylo to v Evropské lize. „Jsem rád za něj, jak to v Brně dopadlo,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.

26. minuta: Kopic na pravém křídle sprintuje, Havel přihrává a levák Čermák utajenou křížnou střelou skóruje.

32. minuta: v akci znovu Kopic a Čermák doklepává zblízka.

48. minuta: šťastný den vrcholí, protože Kopicova prudká rána naráží do tyče a vzápětí trefuje dobíhajícího Čermáka do holeně.

„V tu chvíli jsem si uvědomil, že by mi do branky spadlo úplně všechno,“ usmíval se střelec.

Než loni v květnu havaroval, platil za bezproblémového kluka, který umí bezvadně kopat. Pak se mu život převrátil. Nejenže nesměl řídit, ale hlavně se mu vracely myšlenky, že všechno mohlo dopadnout daleko hůř.

Pro deník Právo s půlročním odstupem vyprávěl: „Před nehodou jsem třeba dal blbou přihrávku nebo měl špatný pocit ze hry, a řešil to strašně dlouho. Teď se nad to dokážu povznést.“

I když ten malér nesmaže, pořád platí, že na hřišti má Čermák nadprůměrné schopnosti. Přehled, intuici, skvělou kopací techniku... Když k tomu připojíte „brněnské“ štěstí, klidně se může narodit úspěch, který Plzeň potřebovala.

Jeden problém si vedoucí tým ligy přesto přivezl: při frajerské patičce si obránce Limberský zranil stehenní sval, což trenér Vrba komentoval: „Vymýšlel tam blbost.“¨

To už měl Čermák dostříleno.