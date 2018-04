Na konci se bude počítat každý bod, ví dobře plzeňský záložník Čermák

Přitom to mohl být právě on, kdo mohl souboj prvního týmu tabulky s posledním rozhodnout, ale ostravský gólman Laštůvka jeho pohotovou střelu z otočky po Řezníkově autu vyškrábl v 75. minutě na roh.

„Ta ztráta nás mrzí, ale v konečném účtování se počítá každý bod,“ mínil 23letý hráč, jenž přišel do Plzně loni v létě z pražské Sparty. V dresu Viktorie zatím odehrál v domácí soutěži 407 minut, na gól stále čeká.

Co té vaší ráně chybělo, aby skončila gólem?

Bylo to ve velké rychlosti, nestihl jsem se ani pořádně podívat. Krásně to padalo, ale gólman dobře zasáhl. To spíš v prvním poločase jsem byl u dvou situací, které kdybych vyřešil lépe, mohli jsme vstřelit vedoucí branku. Po zápase jsme za bod rádi, i když nás mrzí, že jsme nedokázali zvítězit.

Není bod ze hřiště posledního Baníku pro lídra tabulky málo?

Měli jsme příležitosti na to, abychom vyhráli, ale bylo to vážně těžké utkání. V konečném účtování se každý bod počítá, tak to musíme vnímat. Máme na čele tabulky 10 bodů náskoku, do konce je osm kol.

Na domácích bylo patrné, že potřebují každý bod. Zdobila je enormní bojovnost…

Přesně tak, oni nás velice dobře presovali. Byli u nás pořád hodně natěsno. Po půlhodině hry měli také dvě šance, které naštěstí výborně chytil Alda Hruška.

Takže nakonec jste byli s remízou v Ostravě spokojení?

Samozřejmě, že ta ztráta mrzí, pokaždé chceme vyhrát. Teď nás čeká těžký zápas na Bohemians 1905. (hraje se v neděli od 18 hodin, pozn. aut.) A pro nás pak budou důležité domácí zápasy, ve kterých se nám na jaře zatím nedaří. Doufám, že hned v tom dalším se Spartou to zlomíme.