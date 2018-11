Pokud v Moskvě chceme uspět, musíme hrát odvážně, nabádá Čermák

„Všichni dobře víme, že v Moskvě nás čeká velmi těžký zápas,“ říkal Aleš Čermák před odletem pro klubový web.

Proti CSKA Moskva vám půjde o všechno. Pokud nevyhrajete, zmizí i poslední šance zahrát si na jaře vyřazovací část Evropské ligy, což je váš cíl...

Přesně tak. Potřebujeme vyhrát, nebo remizovat 3:3 a víc, porveme se o to. Uděláme maximum.

Doma jste se stejným soupeřem remizovali 2:2, přestože jste v poločase vedli 2:0. Ukázalo se, v čem je jejich největší síla?

Tenkrát v úvodu druhé půle rychle snížili, ta branka je nakopla. Mají fantastické hráče, jsou velice dobří na míči. Navíc praktikují trochu jiné rozestavení než ostatní týmy. Silní jsou skoro ve všem.

Utkvěl vám v paměti z prvního zápasu nějaký konkrétní hráč?

Pravý obránce Fernandes. Byl velice aktivní do ofenzivy. Ten je hodně nebezpečný.

Vy jste v české lize dvakrát po sobě jen remizovali 1:1 s Příbramí a v Liberci. Může to mít nějaký vliv na utkání v Moskvě?

Je to jiná soutěž. Ale samozřejmě že by se nám do zápasu šlo lépe po vítězné sérii. V Moskvě to bude velice těžké utkání.

Při zranění kanonýra Krmenčíka vám navíc chybí na hrotu útoku klasický „zabiják“. Jak se s tím vypořádáte?

Máme další dva velice kvalitní útočníky, kteří už prokázali, že také dokážou dávat góly.

V lize to tak ale zatím není. Je koncovka váš největší problém?

To nás trápí od začátku sezony, hodně zápasů jsme vyhráli jen 1:0. Je to ale pořád jen o tom, abychom proměnili šance.

Jak by tedy měla vypadat vaše hra v Moskvě?

Pokud chceme uspět, tak musíme hrát odvážně.