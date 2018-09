Karvinský hit Ba Loua si hned získal fandy: Už se těším na další zápas

Kouč Nádvorník věří, že s posilou přijde víc gólů Trenér karvinských fotbalistů Roman Nádvorník i vedení klubu doufají, že s příchodem Adriela Ba Louy bude mužstvo v útoku nebezpečnější než dosud. „Na jeho příchodu vedení dlouho pracovalo. A nebylo to jednoduché,“ řekl Nádvorník. Ba Loua ho zaujal už v letních přípravných zápasech. „Měli jsme na něj dobré reference a ty potvrdil. Je výborný jeden na jednoho, což moc našich krajních záložníků nemá. Snad Kopic, Zeman, Jablonec a Slavie mají takové hráče, ale jinak jich tady moc neběhá. Rychlostně je na tom dobře, takže teď jde hlavně o to, aby se co nejdříve dal dohromady kondičně, protože přece jen přišel poněkud fyzicky zanedbaný.“ Záložník před utkáním se Slováckem trénoval s Karvinou čtrnáct dnů. „Teď máme dvoutýdenní pauzu. Věřím, že po ní bude připravený už na celých devadesát minut,“ dodal Nádvorník. Ba Loua řekl, že přišel s tím, že bude pravidelně hrát. „Tak to nikdy nikomu neslibujeme,“ namítl trenér Nádvorník. „Zřejmě si to tak vyhodnotil po přípravě, v níž plnil, co jsme od něj chtěli, dal i gól a další připravil. Rozhodně to však je do útoku nadstandardní hráč.“ Karvinský útočník Tomáš Wágner potvrdil, že jde o hráče nebezpečného pro každou obranu. „Tím, jak je rychlý, jak je mrštný. Každý máme své přednosti a tým je o tom, aby každý do mužstva přinesl to, co umí. Ale Adriel hned potvrdil svou kvalitu, i když po jeho příchodu na hřiště se už hra dost otevřela. Určitě nám dost pomůže. Navíc je to usměvavý kluk.“ Podle Nádvorníka si Ba Loua v zápase se Slováckem nastavil vysokou laťku. „Až na tom bude lépe fyzicky a více se sžije s týmem, tak bude ještě nebezpečnější. Ale bude to mít i těžší, protože soupeři si ho budou hlídat a určitě ho budou i zdvojovat. Přesto doufám, že nám pomůže zvýšit produktivitu, že bude střílet góly.“