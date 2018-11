Gól po fair play. Ale pak nám to karma asi vrátila, říkal Ljevakovič

Páteční střetnutí hostující Teplice vyhrály 3:2 a Ljevakovičovo gesto vývoj zápasu ovlivnilo. Přiznal, že tečoval míč a z následného rohu domácí skórovali na 2:1.

„I někteří hráči z Bohemky moji teč viděli a na rozhodčího řvali, že mají kopat roh. Bylo mi hloupé říkat něco jiného,“ vysvětlil Ljevakovič pro fkteplice.cz.

Jenže když bahrajnský kanonýr Júsuf svým druhým gólem skóre bleskově převrátil, záložníka hostů nejdřív polilo horko. „Štvalo mě, že jsme gól dostali. Měl jsem v tu chvíli špatné myšlenky, říkal jsem si, že jsem vůl,“ nadával si, ale jen chviličku: „I když se to stalo v situaci, kdy byl stav vyrovnaný, Bohemka tlačila a hnali ji diváci, tak jsem si potom říkal, že jsem udělal správnou věc. Možná, že nám to pak karma díky fair play vrátila,“ zmínil kontraobrat sklářů.

Když teč přiznal, mělo to na trávníku odezvu v obou táborech. „Někteří spoluhráči se mě ptali, co se stalo, třeba Hora, Krob, pověděli jim o tom hráči Bohemky. Na hřišti mi hned podal ruku Mašek, děkoval,“ jmenoval Ljevakovič útočníka pražských Bohemians. „A právě Mašek ve 2. poločase také udělal fair play, když pod naším kotlem přiznal, že tečoval míč na aut,“ prozradil Bosňan, že došlo na další šlechetný čin.

Parádní fotbal přinesl parádní gesta. Jedině zranění Ljevakovičovi kazilo náladu, odstoupil krátce po pauze. „Dostal jsem zezadu přes achillovku. Zatím to není ono, bude se to ale lepšit a budu fit.“ Snad i v tomhle mu to karma v dobrém vrátí.