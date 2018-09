Ostravský záložník Jánoš zažívá rivalitu se Spartou z druhé strany

Takže, jaká je? „V kabině se už několik dnů hecujeme. Atmosféra je jiná než před ostatními zápasy. V jiných klubech jsem to nezažil. Na Spartu jsme vždycky byli namotivovaní, vlastně na obě pražská S, ale teď to je ještě dvakrát tolik,“ uvedl Jánoš, který za Spartu odehrál jen jeden zápas, ale prošel Jihlavou a Mladou Boleslaví.

Připustil, že se může stát, že ostravští fotbalisté budou přemotivovaní. „Ale doufám, že tomu tak nebude. Osobně jsem toho za Spartu moc neodehrál, takže bych to tolik nehrotil. Ale nyní vše poznávám z pohledu Baníku, od svých spoluhráčů, od Milana Baroše, který nás hecuje, co pro ně ten zápas znamená. A také pro fanoušky.“

Na jaře Baník bojoval o záchranu a díky obrovskému nasazení porazil Spartu 3:2. „Tak by se měl Baník prezentovat i celkově,“ řekl Jánoš. „Samozřejmě by tam měla být i ta nadstavba, fotbalovost. Ale fanoušek Baníku vyžaduje hlavně disciplínu a tvrdou hru. Ale i rychlost a co nejvíce branek. Budeme muset protihráče dostupovat, a když bude příležitost, i přitvrdit, ale v rámci pravidel.“

Duel je vyprodaný. „Přijíždí Sparta. Pro naše fanoušky je to extrémní mobilizace,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „Abychom uspěli, musejí všichni naši hráči podat stoprocentní výkon a jít do každého souboje na doraz.“