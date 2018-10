Ostravský hrdina Jánoš: Bez Baroše jsme silní, s Barošem silnější

Vaše trefa nepatřila mezi náhodné, že?

Trénujeme to, jsem na odražené míče. Ale málokdy se ze své pozice dostanu do střely. Tentokrát nám pomohlo, že jsme hráli kombinačně, já se posouval blíž a blíž k bráně. Kolikrát jsme měli spíš brejky a já ani nestíhal doběhnout dopředu (smích).

Jaký byl výkon Baníku v Teplicích?

Výhru jsme si zasloužili, i když 2. poločas nebyl úplně ideální. Ale odbránili jsme to. Chtěli jsme prostě tři body za každou cenu. Těší mě, že jsem k nim trochu pomohl. Teplice dobře kombinují, po změně trenéra se docela zvedají. Jsem rád, že jsme to tady uhráli, protože tu jen tak někdo získávat body nebude. Vždyť Jablonec tady vítězství urval až na konci.

Zabrali jste po dvou remízách. Co jste udělali jinak?

V Mladé Boleslavi jsme vedení neudrželi, s Karvinou jsme promarnili 1. poločas. Chtěli jsme to změnit, takže jsme ho teď odehráli líp, ale druhý zase hůř. Musíme hrát celý zápas.

V pátek jste vyskočili na 3. místo. Jak si užíváte postavení na špičce?

Abych řekl pravdu, nesleduju to. Kdybychom vyhráli v Mladé Boleslavi, mohli jsme být až na absolutní špici. Ale úplně bych se k tomu neupínal. Chceme bodovat každý zápas, neprohrávat a držet se co nejdéle nahoře.

A dostat se do Evropy?

Všichni to tady chceme. Je to naše přání. Kvalitní mančaft na to máme, silní jsme dost. Máme trošku jiný způsob hry. V Teplicích sice byla 1. půle kombinačnější, ale víc preferujeme sílu. Zatím se to vyplácí. Agresivita na českou ligu být musí, hraje se tu odlišný fotbal než jinde.

Jak vám schází potrestaný vůdce Milan Baroš?

Nechci říkat, že to je jen o jednom hráči. Samozřejmě s ním jsme silnější, ale máme dost kvalitní tým, abychom si poradili. S ním je to o něčem jiném, dokáže to vyhecovat, vyhrávat souboje, což nám jindy chybí.

Teď vás čeká Plzeň v poháru i v lize. Jaký to bude test?

Už nás otestovaly Sparta i Slavia. A vlastně každý soupeř v lize je těžký, což se ukázalo s Karvinou. Je níž, ale kvalita tam je. Nechci se stavět do role favoritů. Když Plzeň zvládneme v poháru, bude to super. I přes něj se dá dostat do Evropy. Chceme být úspěšní všude.

Mimochodem, zašel jste taky na koncert skupiny Kryštof jako někteří hráči Baníku?

Já ne, mám rodinu, musel jsem být doma. Ale kluci byli, znají se s kapelou, užili si to. My si jejich písničky pouštíme v kabině.