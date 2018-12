Vyhrála jste Zlatý míč. A twerk umíte? Moderátorův dotaz vytočil i Murrayho

Je pochopitelně pozoruhodné, že mezi muži Luka Modrič přerušil nadvládu Ronalda a Messiho. Jenže svět po pondělním ceremoniálu řeší jinou věc.

Adu Hegerbergovou a twerk.

Třiadvacetiletá fotbalistka Lyonu, která svému týmu pomohla vyhrát ligu i Champions League - v jejímž finále vstřelila rekordní patnáctý gól v soutěži, se stala vůbec první vítězkou Zlatého míče. Tato trofej se od roku 1956 dosud udělovala pouze mužům.

Když cenu přebírala, francouzský DJ a moderátor večera Martin Solveig se fotbalistky zeptal, zda umí „twerkovat“. Hegerbergová reagovala na kontroverzní dotaz ohledně vyzývavého tance, při němž ženy třesou pozadím, zavrtěním hlavy a prostým „ne“.

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world.pic.twitter.com/y2TLe3v4u9 — Grant Wahl (@GrantWahl) 3 December 2018

Video z této sekvence se velmi záhy stalo virálním a Solveig brzy po slavnostním pařížském večeru poznal, co způsobil. Zejména na sociálních sítích čelí obrovské kritice. Za otázku se ještě v pondělí večer omluvil.

„Jsem v šoku z toho, co čtu na internetu. Samozřejmě jsem nechtěl nikoho urazit. Navíc nechápu, jak to někdo může považovat za urážku, zvlášť když se na to podíváte jako na celek, protože jsme končili tancem na hudbu Franka Sinatry,“ uvedl francouzský DJ. „Byl to jen vtip a asi špatný,“ dodal.

Mezi nejhlasitější kritiky moderátora Solveiga ze zařadil britský tenista Andy Murray, který na Instagramu napsal: „Proč se ženy musí neustále potýkat s takovými srač....?“

„Na co se ptali Mbappého (nejlepšího fotbalisty do 21 let) a Modriče? Předpokládám, že se to týkalo fotbalu,“ uvedl Murray.

„A ještě vzkaz všem, kteří si myslí, že na to lidé reagují přehnaně, že to byl jen vtip... Nebyl. Ve sportovním prostředí se pohybuji celý život a míra sexismu je nevídaná,“ doplnil dvojnásobný wimbledonský šampion.

Sama Hegerbergová, jež se angažuje v boji za rovnoprávnost mezi fotbalisty a fotbalistkami, nakonec vzala situaci s nadhledem. Moderátorův dotaz jí prý jedinečný večer nezkazil.

„Přišel potom za mnou a omluvil se, mrzelo ho, jak to celé vyznělo. Já to ale tak nebrala, nepřišlo mi to sexistické. Trochu jsme si zatančili, mám Zlatý míč, to je pro mě nejdůležitější,“ řekla norská útočnice Lyonu.