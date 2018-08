Brazilec Kaká se vrací do Milána. Jen zatím netuší v jaké roli

Kaká ukončil kariéru loni v prosinci poté, co mu vypršela tříletá smlouva s Orlandem v MLS. Už tehdy dostal nabídku k návratu do AC Milán, kde mohl dokonce získat i hráčský kontrakt, ale rozhodl se ji nevyužít.

Ve středu však odletěl do Itálie a hodlá se v Miláně ucházet zatím o neupřesněnou funkci. Kaká přiznal, že ho k návratu přesvědčili především krajan Leonardo a bývalý spoluhráč Paolo Maldini, kteří v klubu nově pracují ve funkcích sportovního ředitele a ředitele pro strategický rozvoj.

„Díky Leovi a Paolovi můžu mít s Milánem ještě užší vztahy. S Leonardem jsem mluvil, protože jsme přátelé, ale o mé roli v klubu jsme se ještě nebavili. Prioritou jsou mé děti, které žijí v Brazílii,“ uvedl Kaká.

Kvůli tomu italská média spekulují, že by mistr světa z roku 2002 mohl spíše přijmout roli skauta a nepřesouvat se trvale do Evropy. „Chci zjistit, co bych rád ve fotbale dělal,“ dodal.

Kaká hrál za Milán poprvé v letech 2003-2009. S klubem vyhrál Serii A, Ligu mistrů i mistrovství světa klubů. V roce 2007 vyhrál anketu FIFA o nejlepšího hráče světa a získal Zlatý míč. Stal se posledním držitelem těchto trofejí před nástupem dvojice Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kteří se o ně od té doby střídají.

V roce 2009 přestoupil Kaká za 68 milionů eur do Realu Madrid, kde strávil čtyři roky, než se na sezonu 2013/14 vrátil do Milána. Kariéru pak dohrál v mateřském Sao Paulu a Orlandu.