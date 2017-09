Plzeň může vyrovnat rekord Sparty. Ta chce konečně vyhrát venku

Fotbalová liga má na programu deváté dějství, po páteční předehrávce Teplice - Liberec se v sobotu hrají jen dvě utkání. V neděli půjdou fanoušci na pět duelů, v nichž se představí všichni tři pohároví zástupci: Plzeň, Slavia a Zlín.

Sparta, na niž je v každém kole upřena největší pozornost, hraje v sobotu na Dukle.

Slovácko - Karviná sobota 17.00, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil, Havlík, Petr - Zajíc.

Karviná: Berkovec - Čolič, Hošek, Lischka, Eismann - Janečka, Panák - Moravec, Budínský, Letič - Ramírez.

Slovácko čeká pět kol na vítězství, Karviné se sérii, o kterou nestojí, podařilo zlomit před týdnem proti poslednímu Brnu.

„Čeká nás nesmírně důležitý zápas, který potřebujeme zvládnout. Chceme po pěti zápasech, v nichž jsme získali jen dva body, vyhrát. Také proto, abychom měli v reprezentační přestávce větší klid na přípravu,“ prohlásil domácí kouč Michal Kordula.

„Výhra nad Brnem nás malinko povzbudila. Ale protože jsme předtím doma body poztráceli, z problémů se můžeme dostat, jen když nějaké body ještě získáme venku. Čeká nás velice houževnatý soupeř,“ poznamenal karvinský kouč Jozef Weber.

Dukla Praha - Sparta sobota 20.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Miloševič, Bezpalec, Tetour - Holík, Holenda, Koval.

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Biabiany, Mavuba, Mareček, Vatajelu - Lafata, V. Kadlec.

Malé pražské derby dvou klubů, jejichž stadiony jsou od sebe vzdálené jen tři kilometry.

Dukla vyhrála jediný ze čtrnácti vzájemných zápasů v samostatné historii české ligy, v posledních pěti podlehla.

„Sparta by měla být pro všechny obrovská výzva. Po zápasech, které jsme odehráli, je to skvělá příležitost se maximálně srovnat a ukázat to nejlepší,“ řekl Jaroslav Hynek, trenér Dukly. „Sparta se srovnává, sestava se jim stabilizuje. V zápasech, které jsem viděl, byli pořád silnější a silnější. Ale my chceme Spartu hodně potrápit.

Sparta neumí hrát venku, ze čtyř dosavadní duelů v letošní sezony má dvě porážky, remízu a jedinou výhru v Boleslavi.

„Když hrajeme doma, Sparta má tak velkou auru, že to hráče nabije a víme, že to většinou budeme zvládat. Ale z venku vozíme bodů málo. Je to i tím, že na Spartu je vyprodaný stadion, každý hraje na 150 procent a chce se vytáhnout. Ale to nás neomlouvá. Musíme to zvládat spíš mentálně, soubojově a vyrovnat se tomu, s čím domácí tým proti nám vyrukuje,“ řekl sparťanský asistent Radoslav Kováč.

Plzeň - Bohemians Praha 1905 neděle 15.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Živulič, Hrošovský - Zeman, Kolář, Kopic - Bakoš.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter, Jindřišek, Hašek ml., Nečas, Luts - Tetteh.

Deváté vítězství za sebou, nebo první ztráta v letošním ročníku? Plzeň je jasným favoritem.

„Přiznám se, že mě tyhle mety moc nezajímají. Mě zajímá výsledek v tabulce po 30. kole,“ prohlásil plzeňský kouč Pavel Vrba.

Dostala jen dva góly, což je nejméně v lize. Bohemians čtyři vstřelili, což je rovněž nejméně v lize.

„Bohemka je z mého pohledu pracovité, důsledné a dobře organizované mužstvo. Určitě do ligy patří. Bude to hodně nepříjemný soupeř,“ varoval Vrba.

Bohemians z posledních devíti ligových zápasů v Plzni uhráli jen 2 remízy, naposled se však loni.

„Na zápas se moc těšíme. Nesmíme se nechat zbytečně zatlačit. Abychom mohli vyrážet do brejků, musíme bránit aktivně a hrát vysoko. Kdyby nás Plzeň intenzivně zmáčkla, byla by cesta do protiútoků složitější. Plzeň dává góly už zkraje zápasu, to znamená, že vyvine od úvodního hvizdu enormní snahu nebo protivník není plně soustředěný,“ řekl hostující kouč Martin Hašek.

Jihlava - Sigma Olomouc neděle 17.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Rosa, Keresteš - Vaculík, Zoubele - Fulnek, Urblík, Popovič - Ikaunieks.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Falta - Plšek.

Jihlava podruhé za sebou hostí nováčka, v minulém kole porazila doma Ostravu 2:1.

„Olomouc má ve svém středu kvalitní hráče, ovšem největší síla našeho soupeře je v týmovém projevu. Prezentuje se pracovitým, běhavým a přímočarým fotbalem. Naše poslední dvě domácí výhry se příznivě odrazily na psychice hráčů. Cítíme na nich odhodlání a touhu dokázat, že výsledky a výkony v domácích zápasech nebyly náhodné. Motivace je jistě o to větší, že nás čeká utkání proti druhému celku tabulky,“ řekl jihlavský asistent Michal Zach.

Olomouc je překvapením sezony, je druhá o bod před Slavií. Po vedoucí Plzni je nejproduktivnějším týmem ligy se šestnácti góly, což je o pět víc než dala Slavia.

„Co si přát jiného, než pokračovat v současných výkonech a navázat na zápasy s Duklou či v Karviné. Ale současně stále musíme mít na paměti, že to vyžaduje odevzdat na hřišti maximum. Chceme hrát agresivně a aktivně, věřím, že budeme znovu efektivní v koncovce,“ zdůraznil olomoucký trenér Václav Jílek.

Jablonec - Mladá Boleslav neděle 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Považanec (Trávník), Jovovič - Doležal, Tecl.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek - Přikryl, Matějovský, Mareš, Chramosta - Magera.

Jablonec má solidní formu, v lize neprohrál šestkrát za sebou.

„Boleslav má nevyzpytatelné výsledky, přiveze body zvenku, ale doma je pak umí ztratit. Domácí prostředí nám velí zvítězit a pokračovat v sérii výher, kterou jsme teď nastartovali,“ přeje si jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Boleslav vyhrála jen dva z posledních 11 ligových utkání.

„Jablonec je po čerstvé výhře na hřišti Bohemians v diametrálně odlišné situaci než my po domácí prohře s Plzní. Přesto jedeme na sever Čech vybojovat tři body, protože při našem současném postavení v ligové tabulce jinak než na vítězství ani hrát nemůžeme,“ prohlásil boleslavský trenér Dušan Uhrin mladší.

Baník Ostrava - Fastav Zlín neděle 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy: Ostrava: Vašek - Pazdera, Šindelář, Pokorný, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - J. Šašinka, Baroš.

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Jiráček, Traoré, Vukadinovič - Diop, Železník.

Ostrava po slibném startu do soutěže sedmkrát za sebou nevyhrála a je předposlední. Ve středu v poháru vyhrála na půdě třetiligového Valašského Meziříčí 6:0. Že by zlepšení?

„Zlín je hodně nepříjemný, hlavně v brejkových situací. Mužstvo je hodně zkušené. Velkou herní kvalitu ukázali ve druhém poločase v Plzni. Věřím, že nám pomůže pohárové vítězství, a mohl by to být takový odrazový můstek,“ přeje si ostravský trenér Radim Kučera.

Zlín se během noci ze čtvrtka na pátek vrátil z Moskvy, kde sehrál druhé utkání Evropské ligy. Místnímu Lokomotivu podlehl 0:3, když všechny góly dostal v úvodních sedmnácti minutách.

„Potřebujeme se nyní rychle dostat ze šoku, který jsme utrpěli v úvodu čtvrtečního utkání Evropské ligy v Moskvě. Bohužel nás trápí neproměňování gólových šancí. Stále zápolíme s tím, že buď netrefíme branku, nebo soupeř střelu zablokuje. Musíme se v náročném programu nyní rychle přepnout na ligovou soutěž,“ poznamenal zlínský kouč Bohumil Páník.

Slavia - Zbrojovka Brno neděle 18.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Van Buren, Stoch, Rotaň, Zmrhal - Milan Škoda.

Brno: Halouska - Vraštil, Pavlík, Gáč, Jablonský - Polák, Sedlák - Fortes, Pilík, Lutonský - Michal Škoda.

Když se oba týmy utkaly v minulé sezoně, bylo to v posledním kole a Slavia vítězstvím 4:0 stvrdila titul. Nyní ztrácí na vedoucí Plzeň osm bodů a Brno je poslední.

„Plzeň nám po minulém kole zase utekla o dva body, bude to hodně složité. Ale zbraně určitě neskládáme. Musíme se na zápas s Brnem dobře připravit a před reprezentační přestávkou ho zvládnout vítězně. Pořád fňukáme, že máme šance a nedáváme je. To je teď náš evergreen,“ poznamenal slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Slávisté se během pátku vraceli z pohárového utkání v Kazachstánu, kde proti Astaně uhráli remízu 1:1. Pod trenérem Šilhavým neprohráli ani jeden z 34 ligových zápasů, což je nový rekord.

„Slavia je jednoznačným favoritem. Naší malou výhodou snad je, že můžeme jen překvapit. Pokusíme se zopakovat podobný výkon, který jsme předvedli ve vítězném duelu proti Spartě. I když Slavia má momentálně větší herní kvalitu než Sparta a bude mít výhodu domácího prostředí,“ podotkl brněnský kouč Richard Dostálek.