Sparta chce zmírnit silvestrovskou nadvládu Slavie. Pomůže jí Koller?

Vzhledem k obavám z výtržností fanoušků pořadatelé snížili kapacitu a vstupenky se rozhodli prodávat na jméno. Fanoušci Slavie si museli lístky objednat přes Odbor přátel, sparťané se dostanou do hlediště, jen pokud vlastní zlatou permanentku. Bez omezení mohou do areálu pouze senioři nad 60 let.