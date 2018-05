Dukla - Plzeň 1:5, mistr se loučil kanonádou, Krmenčík nastřílel hattrick

Domácí fanoušci se vztekali, když Krmenčík po hodině dostal míč do sítě potřetí. Nadávali rozhodčímu Doubravskému, který neposoudil zákrok na Douděru ve vápně Plzně jako penaltový a hned z protiútoku plzeňský kanonýr zvýšil na 4:1.



Ale penalta by byla přísná. Konečné skóre možná vyznívá pro Duklu krutě, protože i ona si několik šancí vytvořila, ale proměnila jedinou: ve 38. minutě napálil Preisler do sítě centr Miloševiče z pravé strany.



Jenže to už Plzeň vedla o tři góly. První přišel ve třetí minutě, kdy Néstor školácky ztratil míč a poslal hosty do brejku, po kterém Krmenčík dorážel do prázdné brány pokus Kopice.



Po čtvrthodině se nejlepší střelec soutěže trefil podruhé, když mu balon připravil centrem z pravé strany Havel. A parádní plzeňskou půlhodinu završil ještě Čermák, když zužitkoval přihrávku Petržely.



Dukla pak zabrala: Néstor trefil tyč, Preisler snížil a těsně před pauzou ještě zahodil tutovou šanci Tetour. Chvíli po začátku druhé půle mohl dát Preisler druhý gól, ale střelu Miloševiče dorážel vedle branky.



A tak přišla další velká chvíle pro Krmenčíka, kterému znovu předložil míč Kopic. A plzeňské vedení pak ještě zvýraznil náhradník Štursa, kterému při druhém ligovém startu na premiérový gól mezi dospělými stačily jen tři minuty.



Pak už se zápas jen dohrával. Krmenčík si při střídání užil potlesk, Plzeň v pohodě bránila a Dukla se do dalších šancí nedostala. Hosté si tak poslední utkání mistrovské sezony užili a stejně jako v prvním kole porazili Duklu o čtyři góly.