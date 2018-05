V sázce pohárový podzim. Postoupí do skupiny Jablonec, Olomouc, či Sparta?

Mistr z Plzně už má jistou Ligu mistrů, Slavia, které v posledním ligovém kole stačí uhrát bod, aby si zajistila stříbrnou pozici, minimálně Evropskou ligu.

A pak je tu Jablonec, Sparta a Olomouc. Kdo z nich vyválčí v posledním kole základní skupinu?

Jablonec - Slovácko sobota 16.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Trávník, Hübschman, Považanec - Chramosta, Doležal, Jovovič. Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Krejčí, Reinberk - Janošek, Daníček - Navrátil, Sadílek, Petr - Kubala.



V nejlepší pozici je Jablonec. Vítězství na Slavii v minulém kole ho posunulo na třetí místo. A v posledním utkání sezony mu stačí na domácím hřišti porazit Slovácko, které je zachráněné a nemá o co hrát.

„Musíme si to rozhodnout my. Nikdo nám nepomůže a nikdo nám nemůže uškodit. Bude záležet na tom, jak silní budeme psychicky. Věřím, že si s tím hráči poradí,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Jablonecké jaro, to je jedna velká jízda.

Třiadvacet bodů v třinácti zápasech. Deset výher, dvě remízy, jediná porážka. Jablonec získal o osm bodů víc než Sparta se Slavií, druhý a třetí nejlepší tým jara.

A pozor. Právě Slavii ještě teoreticky Jablonečtí mohou vzít i druhé místo čili postup do třetího předkola Ligy mistrů...

Teplice - Slavia sobota 16.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, Kučera - Hora, Rezek, Žitný - Vaněček. Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl.



...Slavia by ale musela v souběžně hraném utkání v Teplicích prohrát. Bilanci tam nemá oslnivou: z posledních osmi utkání vyhrála jediný. Čtyřikrát remizovala, třikrát prohrála.

Na podzim porazila Teplice na domácím hřišti díky gólu Halila Altintopa, nyní už hráče Kaiserslauternu.

„První krok potvrdit druhou příčku jsme proti Jablonci nevyužili, ale máme na to ještě jedno utkání. Tlak je na nás podobný jako ve finále nebo semifinále poháru, na Dukle i proti Jablonci. Každopádně máme pořád náskok a máme to ve svých rukách,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.



Teplice byly před týdnem u plzeňských mistrovských oslav, ve Štruncových sadech prohrály 1:2. Ještě předtím doma vybouchly s posledním Brnem 1:4.

„Doma bychom chtěli sezonu zakončit vítězstvím a vylepšit naši poslední sérii. Moc dobře víme, že Slavia hraje ještě o hodně, čeká nás obrovsky těžký soupeř,“ poznamenal Jan Rezek z Teplic.



Bohemians - Sparta sobota 16.00, rozhodčí Franěk, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Bederka, Bartek - Jindřišek, Hašek ml. - Nečas, Mašek, Vaníček - Tetteh. Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Hovorka, Frýdek - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Vatajelu - Ben Chaim, Šural.



Atraktivní pražský souboj. Domácí v lize budou sedmí, Sparta hraje o Evropu, respektive o lepší výchozí pozici do ní.

Když skončí třetí, půjde rovnou do základní skupiny Evropské ligy, jinak ji čekají zrádná předkola. „Můžeme vyhrát počtvrté v řadě, když se nám to povede, budu spokojený. A samozřejmě budeme čekat, jak se vyvinou ostatní zápasy,“ tvrdí hostující kouč Pavel Hapal před zápasem.

Utkání živě vysílá televizní stanice O 2 TV Sport, jejíž fotbalový sobotní program začne už ve 14 hodin a vyvrcholí večerním přímým přenosem z finále fotbalové Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem.



Sparta je čtvrtá a situaci nemá ve svých rukou, musí spoléhat na zaváhání třetího Jablonce.

„V průběhu sezony jsme fanoušky moc nepotěšili, teď se chceme aspoň trochu omluvit a udělat jim radost vítězstvím na Bohemce. A snad díky tomu skončíme třetí,“ přeje si záložník Jiří Kulhánek.

„Sparta celou sezonu něco honí. Nepodařilo se jim využít největší přednosti a body získávají především díky individuálním výkonům. Nejsou spolu sladěni,“ všiml si Martin Hašek, trenér Bohemians se sparťanskou minulostí.



Kvůli dohodě klubů nenastoupí za domácí Rudolf Reiter a Jakub Nečas, kteří v Ďolíčku hostují právě ze Sparty.



Sigma Olomouc - Mladá Boleslav sobota 16.00, rozhodčí Houdek, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Falta - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Moulis - Řezníček. M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Matějovský - Konaté, Valenta, Ladra - Komličenko.



Olomouc si zkomplikovala pozici poslední porážkou na Spartě. Na Letnou přijela jako třetí tým tabulky, odjela však jako pátá.

Je nepravděpodobné, že se Sigma na třetí místo ještě vrátí. Zaprvé by musela porazit Mladou Boleslav a ještě věřit v zaváhání Jablonce i Sparty. Nebo při zaváhání Jablonce nastřílet o tři góly víc než Sparta, aby měla lepší skóre.

„Největší motivací je utkání vyhrát. Co můžeme ovlivnit, to je ten samotný zápas. Chceme vyhrát, na co to bude ve finále stačit, to už není v naší moci,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno sobota 16.00, rozhodčí Královec, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Diop. Brno: Melichárek - Kryštůfek, Vraštil, Pavlík, Gomes - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Lutonský - Ashiru - Růsek.



Ostrava potřebuje zvítězit, aby se bez ohledu na výsledek souběžně hraného utkání Jihlavy s Karvinou zachránila v nejvyšší soutěži. Brno už šanci nemá.

„Hráči si uvědomují, že mohou zúročit veškeré snažení, které do toho dali, kdy se vyhrabali z takřka neřešitelné situace. Teď musíme udělat ještě ten poslední krok,“ řekl trenér Bohumil Páník.

Ten převzal tým během jara v situaci, kdy ztrácel sedm bodů na záchranu. Nyní ji má ve svých rukou.

„Baníku jde o hodně, my naopak vstřebáváme zklamání ze sestupu. Úvod týdne byl z tohoto pohledu pro nás hodně těžký. Postupně se z nezdaru oklepáváme a snažíme se mužstvo nachystat tak, aby těžký zápas v bouřlivém prostředí zvládlo,“ uvedl trenér Brna Roman Pivarník.

Není jasné, jestli nastoupí Milan Baroš. A pokud nastoupí, jestli to bude poslední zápas jeho kariéry. „Milan trénoval individuálně a je v péči fyzioterapeutů. Uvidíme před zápasem,“ řekl o zraněném kapitánovi trenér.

Každopádně žádná rozlučka s ostravským patronem se nechystá.

Vysočina Jihlava - Karviná sobota 16.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Urblík - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner.



Jihlavu zachrání i remíza, Karvinou pouze vítězství. Dva dny před klíčovým duelem přitom nečekaně odvolala trenéra Josefa Muchu, který přiznal: „Byl to pro mě šok.“

Místo něj tým v sobotu povede sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Vedení klubu sáhlo k tomuto kroku a věří, že nový impuls pomůže ke kýžené výhře na Vysočině,“ prohlásil šéf klubu Jan Wolf.

„Čeká nás velice houževnatý a bojovný soupeř, což jasně dokládají jeho výsledky. V defenzivě se prezentují jednoduchou hrou, kombinaci nekomplikují. Využívají nákopů na urostlého Wágnera či ofenzivního Panáka. Následně se snaží o zisk odražených míčů,“ přibližuje asistent jihlavského trenéra Michal Šmarda.

Jihlava je pátým nejlepším týmem jara, získala dvacet bodů, přesto jí před posledním kolem hrozí sestup. Karviná nevyhrála jedenáct zápasů po sobě, proto se po slibném vstupu do druhé poloviny sezony dostala do problémů.

Dukla - Viktoria Plzeň sobota 16.00, rozhodčí Dubravský, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Miloševič, Bezpalec, Jiránek, Podaný - Holík, Hanousek, Bilovský - Brandner, Holenda, Néstor. Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Kopic, Čermák, Zeman - Krmenčík.



Když naposledy Plzeň před dvěma lety vyhrála titul, následující tři zápasy, které zbývaly do konce sezony, prohrála. Vyvrcholilo to v Praze na Slavii, kde mistr prohrál 0:5 a naštvaní šéfové hráčům rozdali pokuty.

„Tuhle blamáž už se nemůže opakovat. Ligu chceme dohrát důstojně,“ nabádá záložník Jan Kopic před posledním utkáním sezony.

„Plzeň zaslouženě vyhrála titul, byla v celé sezoně nejlepší, i když jaro neměla tak suverénní jako podzim. Máme velkou motivaci nového mistra porazit,“ tvrdí kouč Dukly Jaroslav Hynek.



Bude to bezstarostný zápas. Možná se spoustou gólů.

„Mužstva budou chtít útočit a hrát dobrý fotbal. Doufám, že výsledek nebude nějakých 0:1 nebo 1:1, ale klidně i 4:5, aby diváci byli spokojení,“ doplnil Pavel Vrba.

Fastav Zlín - Slovan Liberec sobota 16.00, rozhodčí Mikyska, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Ekpai, Traoré - Vukadinovič, Hnaníček, Holzer - Železník. Liberec: Nguyen - Coufal, Vukliševič, Kačaraba, Mikula - Wiesner, Havelka, Bosančič, Pilař - Oscar - Potočný.

Další duel bez nervů na závěr sezony. A také definitivní loučení s libereckým trenérem Davidem Holoubkem.

„Do Zlína jedeme vyhrát a rozloučit se se sezonou vítězstvím. Na hru Zlína jsme se podívali, zanalyzovali jsme si ji. Musíme dobře trefit sestavu, zvolit dobrou strategii hry a dát o gól více než soupeř,“ řekl Holoubek.



„Po minulém kole jsme se definitivně zbavili starostí se záchranou. Nyní bych ještě v závěrečném zápase sezony chtěl, abychom doma vyhráli. A tím ukončili sérii Zlína, který na jaře doma tři roky nevyhrál ani jeden zápas. Něco podobného jsem ve své kariéře nezažil,“ uvedl Vlastimil Petržela, zlínský trenér.