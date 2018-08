Plzeň hraje šlágr v Olomouci, na Spartu si jde vyšlápnout Slovácko

Fotbalová liga má na programu 3. kolo. Po páteční předehrávce na Slavii se čtyři utkání hrají v sobotu, dvě v neděli a jedno v pondělí.

Pro Slavii a Olomouc to bude zkouška před vstupem do 3. předkola evropských pohárů. Slavii v úterý čeká duel o postup do Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev. Olomouc ve čtvrtek hostí Kajrat Almaty.

Olomouc hraje s mistrovskou Plzní a sobotní souboj je šlágrem kola, ale víc sledovaný bude jistě nedělní duel na Spartě.

Baník Ostrava - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Baroš, Diop.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička.

Nováček se po dvou velmi dobrých výkonech v domácím prostředí pokusí ukázat ostré zuby i na Baníku. „My nerozlišujeme, jestli hrajeme doma, nebo venku. Já tohle neřeším a snažím se hrát všude stejně,“ řekl příbramský kouč Josef Csaplár, který opět bude spoléhat na Jana Matouška, který byl zvolen nejlepším hráčem ligy v úvodních dvou kolech.

„Je to hráč, o kterého je velký zájem. Je to nebezpečný, rychlý hráč za obranu a my si musíme na něj dát obrovský pozor,“ upozornil kouč Ostravy Bohumil Páník.

Slovan Liberec - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Pešek, Ševčík, Mara, Potočný - Mashike Sukisa.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Trubač, Hora, Žitný - Vaněček.

Liberec minule potrápil mistrovskou Plzeň na jejím hřišti.

„Pevně doufám, že se proti Teplicím probudí naši střelci a fanouškům nabídneme vítězství i góly. Nechceme je zklamat,“ řekl liberecký kouč Zsolt Hornyák. „Teplice hrají spíše zezadu bez nějaké větší mezihry a nakopávají míče na kontraútoky.“

A na Liberec to platí, protože poslední tři vzájemná utkání vyhrály Teplice.

„Liberec už je dlouho známý tím, že každý půl rok je v kádru hodně změn. Jsou tam i teď a navíc je ve Slovanu i nový trenér. Myslíme si však, že stylově se jeho hra moc nezměnila,“ poznamenal liberecký asistent Radim Nečas.

Fastav Zlín - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Poznar, Beauguel, Džafič.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.

Zlín má plný počet bodů, Jablonec žádný.

„Šest získaných bodů po dvou zápasech je pro nás výborným vysvědčením. Hodně nám úspěšný vstup do soutěže pomohl i psychicky. Ale ani jeden hráč si nemyslí, že to půjde v dalších zápasech samo,“ zdůraznil zlínský trenér Michal Bílek.

Jablonec podlehl smolně v Ostravě, pak doma nestačil na Spartu, byť především v prvním poločase byl lepším týmem.

„Určitě je nepříjemné, že jsme po dvou kolech bez bodu. Ale hráči předvedli, že umí hrát dobrý fotbal. Musíme se víc soustředit na to, abychom šance proměňovali,“ říká jablonecký trenér Petr Rada.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň sobota 19.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Olomouc v minulé sezoně překvapila a patřila k nejlepším týmům v soutěži. V úvodu nového ročníku sice selhala doma se Slavií, ale prohru napravila výhrou 4:0 v Mladé Boleslavi.

„Čeká nás aspirant na titul a velmi silné mužstvo, ale loni jsme ukázali, že se s nimi dá hrát a je to tým k poražení. My budeme určitě chtít navázat na utkání s Mladou Boleslaví, ještě více si pohlídat některé věci v defenzivě a hrát rychle a být nebezpeční,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Plzni, která je už bez Marka Bakoše, se v poslední době proti Sigmě daří, už osmkrát po sobě s Hanáky neprohrála a 441 minut neinkasovala. „Olomouc opět ukázala, že je to velice ofenzivní mužstvo, které má šikovné fotbalisty. A my máme radši soupeře, kteří chtějí hrát fotbal a kombinovat. Z tohoto pohledu si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé utkání,“ věří plzeňský kouč Pavel Vrba.

MFK Karviná - Mladá Boleslav neděle 15.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Dreksa, Janečka, Letič - Lingr, Panák, Budínský, Suchan, Tusjak - Wágner.

Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Valenta - Diviš, Ladra, Konaté - Komličenko.

Poslední s předposledním. Utkávají se týmy, které ještě nezískaly bod a utrpěly debakl 0:4: Karviná na Slavii, Boleslav doma s Olomoucí.

Boleslav v lize Karvinou ve čtyřech zápasech neporazila, v Karviné dvakrát remizovala 1:1, doma dvakrát o gól prohrála.

Karviná je jediným týmem, který v nové sezoně ještě nevstřelil gól.

„Po dvou těžkých zápasech venku konečně hrajeme doma a máme soupeře, který je na tom podobně jako my. Je to zápas, který bychom chtěli a měli zvládnout. Zatím není důvod bláznit, protože los máme opravdu náročný. Ale potřebujeme se bodově chytit a odrazit,“ přeje si karvinský kouč Roman Nádvorník.

Jeho protějšek Jozef Weber před dvěma lety přivedl Karvinou do ligy, v nováčkovské sezoně s ní byl úspěšný, v té minulé byl během podzimu odvolán. Pak zamířil do Mladé Boleslavi.

„Do Karviné jedeme s odhodláním napravit bodovou ztrátu z předchozího domácího utkání,“ řekl Weber. V Karviné působí jeho syn Tomáš.

Sparta - Slovácko neděle 18.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Šural, Tetteh.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Daníček, Sadílek, Petr - Kuchta.

Sparta ve čtvrtek vypadla z 2. předkola Evropské ligy s podprůměrnou Suboticí. Na Letné tak prožívají horké dny nejen kvůli extrémnímu počasí.

A Slovácko toho chce využít.

„Sparta má kvalitní tým a svou sílu ukázala navzdory vyřazení i v Evropské lize proti Subotici. Rozhodně to ale neznamená, že se zaměříme na defenzivní hru. Pokusíme se navázat na koncentraci, bojovnost a herní nasazení z posledního zápasu proti Baníku Ostrava,“ prohlásil trenér Michal Kordula.

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 pondělí 18.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Bobál, Podaný - Hanousek, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Schranz.

Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš.

Dukla předchozí dvě utkání v nové sezoně prohrála, skóre má 3:8. Z posledních čtyřech vzájemných ligových zápasů se třikrát radovali Bohemians, byť na Julisce zvítězili naposledy před čtyřmi lety.