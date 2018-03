Sparta se snaží na derby uschopnit Šurala. Jeví se to dobře, říká Hapal

Slávistického kapitána Škodu, autora devíti ligových gólů, kuriózně zranili vlastní fanoušci. Během nedělního ligového utkání proti Olomouci při oslavě gólu na jeho nohu povalili těžký reklamní panel a poškodili mu vazy v koleni (více o Škodovi zde).

Šural, který dal na podzim šest branek, během únorového soustředění ve Španělsku utrpěl zlomeninu palce u nohy. Odhadovaná doba léčení byla stanovena kolem šesti týdnů, čili měl být fit až začátkem dubna.

Trable ve sparťanské hře a především v ofenzivní části si však žádají mimořádné řešení. „Když jsem před pár dny do Sparty přišel, zdravotní stav nebyl ideální. Ale každým dnem se nám některé vleklé problémy daří odstraňovat,“ poznamenal Hapal.

A Šural je jedním z těch, který by derby mohl stihnout. Přitom se zdálo, že Spartě bude chybět až v polovině jarních zápasů, zatím přišel o čtyři ze čtrnácti.

Pro předchozího trenéra Stramaccioniho byl útočníkem číslo jedna. Na podzim dal v Jablonci (3:0) hattrick, další jeho góly proti Ostravě (3:2), ve Zlíně (2:2) a s Mladou Boleslaví (3:0) znamenaly pro Spartu sedm bodů.

Ze čtyř jarních zápasů sparťané získali jen šest bodů a ztráta na druhou příčku, z níž lze v létě bojovat o Ligu mistrů, narostla na sedm bodů. Ano, druhé místo drží právě Slavia.

„Pepa se už zapojoval do určité fáze tréninků,“ naznačil Hapal.

Riskovat jeho nasazením v derby další zdravotní potíže? Nebo ho nechat doléčit a znovu riskovat bezradnost v ofenzívě?

„Risk je to vždycky. Budeme se rozhodovat podle toho, kterého hráče budeme potřebovat. Musíme se dívat i na kondiční stránku a hlavně to konzultovat s lékaři i s Pepou, jak se cítí on.“

K dispozici by měl mít také stopera Štetinu, který byl dva týdny nemocný. Sestavu na derby má tak Hapal z čeho vybírat. Po minulém duelu v Karviné (1:1) ho na lavičce Sparty čeká druhý zápas, derby je jeho domácí premiérou.

„Kostru máme v hlavě. Víme, co chceme hrát a věřím, že to bude fungovat,“ přeje si Hapal. „Ale ani v náznacích nebudu říkat, jestli něco proti zápasu v Karviné změníme,“ podotkl.

„Ukázali jsme hráčům, v čem je Slavia silná. Ale jinak se soustředíme na náš výkon. Je velmi důležité, aby dal každý do derby to, co umí, a ještě něco navíc. Bude to tvrdé, souboje se budou dohrávat a je nutné, aby se každý soustředil jen na hru.“