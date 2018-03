Karviná - Sparta 1:1, hosté vedli, za pasivitu je v závěru trestal Wágner

Sparta v týdnu vyměnila trenéra, ale velká změně k lepšímu se ve hře nekonala.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Solidně sparťané zvládli jen první půli, kdy šli do vedení. Využili nepřesného odkopu domácích, ve středu hřiště se míče zmocnil gabonský záložník a parádní střelou překonal Le Gianga.

Po přestávce se hosté jen bránili, neudrželi míč, dopředu nebyli vůbec nebezpeční. Domácí vyrovnali z nenápadné akce, když Stanciu nešel do souboje, Lingr z první poslal míč za obranu, kde stoperská dvojice Hovorka s Costou nereagovala na pohyb Wágnera. Ten obešel brankáře a vyrovnal do prázdné brány.

„Odehráli jsme velice slušný první poločas. Jeden gól jsme dali, škoda, že jsme nevyužili ještě jednu šanci. Šancí bylo málo z obou stran. Do defenzivy jsme pracovali slušně, udělali jsme jednu chybu za zápas a inkasovali jsme. Karviná tohle dokáže trestat,“ řekl Hapal.

Domácí to mohli zvládnout i dřív. Budínský z rohu ve 26. minutě poslal ideální centr na malé vápno, jenže Kalabiška hlavičkou o zem těsně přestřelil. Byl u míče dřív než brankář Nita.

Po přestávce se domácí přes svou pravou stranu, kde si defenzivní povinnnosti nedokázal plni Ben Chaim, dostala do několika průniků, všehny ztroskotaly na špatném řešení finální fáze.

Ani Sparta však ve druhé půli v útoku nevymyslela nic, čím by ohrozila Le Gianga v domácí brance. Hosté se postupně více stahovali do hloubi vlastní poloviny a malá aktivita se jim vymstila.

Boj uprostřed hrací plochy směřoval bez větších šancí na obou stranách k první jarní karvinské prohře, když v 87. minutě zničehonic obdržel krásnou přihrávku za obranu domácí kanonýr Wágner a svým osmým gólem sezony zkazil novému sparťanskému trenérovi premiéru.

„První poločas jsme prohospodařili. Chtěli jsme hrát úplně jinak, ale nevycházelo nám to. Byli jsme bojácní, nedostupovali jsme hráče, měli jsme špatný pohyb. Málo hráčů se zapojovalo do protiútoku a byli jsme nepřesní. Sparta nás přehrávala v kombinaci. Ve druhé půli už jsme byli rychlejší a přesnější, s tím jsme byli daleko více spokojeni. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili a jsme s ním spokojeni,“ řekl karvinský kouč Josef Mucha.

„Čekali jsme, že Sparta by od 70. minuty mohla mít problémy, bylo to i v minulých zápasech proti Slovácku nebo Brnu, a spoléhali jsme na to, že bychom se tam mohli prosadit.“