Brno - Mladá Boleslav 0:3, do půlhodiny hotovo, dva góly dal Valenta

Mladá Boleslav během černé série dala jen dva góly a čtrnáct inkasovala. V Brně si spravila chuť, záložník Valenta dal gól už ve druhé minutě, po čtvrthodině přidal další a v 29. minutě skóroval obránce Pauschek.

První výhry ve svém druhém utkání se dočkal nový kouč Jozef Weber.

Brno, které před týdnem podalo sympatický výkon na Spartě (1:1), v úvodu zcela propadlo a pak už se zápasem nic udělat nedokázalo.

„Odehráli jsme velmi špatný první poločas, navíc nám vůbec nevyšel úvod utkání, kdy soupeř udeřil ve druhé minutě. Mělo to vliv na naši psychiku. Navíc přišel druhý gól, po kterém jsme úplně ztratili jistotu. Začali jsme hrát, co jsme nechtěli. Jediné pozitivum byli diváci, kteří fandili celé utkání,“ řekl brněnský trenér Roman Pivarník.

Boleslav v předchozích čtyřech kolech neskórovala, ale v Brně se prosadila už ve druhé minutě. Po pravé straně unikl Konaté, jeho centr smolně přiťukl Kijanskas k Valentovi, který ranou z voleje překonal brankáře Melichárka.

O chvíli později hlavičkoval domácí Krejčí, jeho pokus šel ale těsně mimo. Pak převzali iniciativu hosté a v 19. minutě zvýšili vedení opět díky Valentovi. Mladoboleslavský záložník zůstal volný na hranici malého vápna, odkud se nemýlil.

Brňané byli jako opaření a Boleslav dál útočila. Ránu Konatého ještě stačil konečky prstů vyškrábnout domácí brankář na roh, jenže po něm hosté znovu udeřili. Valentův centr si našel Pauschek a nikým neobsazen uklidil míč do sítě. Radoval se z první ligové trefy v kariéře. Domácí fanoušci vyprovázeli v poločase svůj tým do kabin pískotem.

Brněnský kouč Pivarník se snažil hru oživit střídajícím Škodou, jenž hned v úvodu půle udělal před Polačkem vítr. Centrem našel Bazeljuka, který měl před sebou prázdnou bránu, jenže se mu do jeho střely vložil Takács. Další dobrý pokus měl po centru Acosty hlavičkující Škoda, míč však přeletěl břevno.

Brno se snažilo, ale ukazovalo, proč má nejhorší útok v lize. Domácí se v závěru nemohli dostat k trvalejšímu tlaku a hosté si koncovku s přehledem pohlídali.

„Pro nás je to velmi důležité vítězství, na které jsme dlouho čekali. Přišlo v pravý okamžik. Výhra nám velice pomohla, ale nic nevyřešila. Stále je to v tabulce hodně těsné. V utkání rozhodla naše aktivita v prvním poločase, rychlé přechody do útoku a přesná zakončení. Dokázali jsme je vyřešit gólově a jsme rádi za důležité tři body,“ řekl boleslavský kouč Jozef Weber.