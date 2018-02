Slavia chce napravit blamáž se změnami v sestavě, Spartu čeká Slovácko

Osmnácté dějství je rozloženo do čtyř dnů, začíná se už v pátek na pražské Julisce, kde Dukla hraje s Jabloncem.

V sobotu jsou na programu čtyři utkání a vůbec ne všední. Liberec hraje proti rivalovi z nedaleké Mladé Boleslavi, Brno v moravském souboji vyzve druhou Olomouc, Sparta se představí na Slovácku a Ostrava v Teplicích.

V neděli se půjde na fotbal v Karviné a v Praze, Slavia hostí ve vršovickém derby Bohemians. Pondělní dohrávku obstará suverénní lídr a osmifinalista Evropské ligy - Plzeň, která hraje proti Jihlavě.

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc sobota 15.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Acosta, Pilík, Krejčí, Lutonský - Škoda.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Olomouc poslední čtyři ligové zápasy v Brně prohrála výsledkem 0:2.

Brnu se sice doma daří, získalo zde dvanáct z celkových patnácti bodů, ale zoufale mu chybí góly. S dvanácti brankami má nejhorší útok ligy.

„V premiéře proti Plzni podala Sigma kvalitní výkon, byť s ohledem na to, že i její soupeř byl nesmírně kvalitní, nenabídl zápas mnoho vyložených šancí. Mužstvo je stabilizované, což je obrovskou výhodou, je silné v obraně i v útoku. Hrají náročný fotbal. My ten zápas ale potřebujeme zvládnout a začít sbírat body,“ řekl brněnský kouč Roman Pivarník.

Za Olomouc si odbude premiéru útočník Řezníček, který do loňského léta hrával dva roky v Brně.

„Zbrojovka na podzim podávala rozdílné výkony. Začátek jim nevyšel, ale později začali sbírat body. Doma porazili Spartu, Teplice, takže kvalita v tom mužstvu je. Je tam několik zkušených hráčů, ať už Pilík či Polák,“ upozornil asistent olomouckého trenéra Ladislav Onofrej.

Slovan Liberec - Mladá Boleslav sobota 15.00, rozhodčí Nenadál, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Bartl, Folprecht, Breite, Bosančič, Oscar - Pulkrab.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl, Matějovský, Hubínek, Konaté - Mebrahtu.

Liberec začal jaro sice prohrou na Spartě, ale také slibným výkonem. Navíc v týdnu získal z Plzně na hostování reprezentanta Pilaře, byť ten kvůli zranění ještě nenastoupí.

Poslední dva vzájemné duely vyhrál Liberec při skóre 7:0. „Podle tabulky nám povinnost velí vyhrát. Možná z tohoto pohledu to bude těžší než na Spartě, kde jsme mohli spíš překvapit, ale doma musíme naplno bodovat. Chceme navázat na výkon z druhé půle na Spartě, navíc už budeme mít k dispozici širší kádr i s hrotovým útočníkem Pulkrabem,“ poznamenal liberecký asistent Miroslav Holeňák.

Mladá Boleslav prohrála poslední čtyři ligové zápasy, před týdnem doma selhala proti Karviné a pokud výsledky nezlepší, brzy může mít starosti se záchranou.

„Krutou ztrátu z domácího utkání chceme napravit při první příležitosti, i když bodovat v Liberci není snadné,“ řekl boleslavský trenér Dušan Uhrin mladší.

Slovácko - Sparta sobota 16.30, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Frýdek - Ben Chaim, Kanga, Mavuba, Stanciu, Vatajelu - V. Kadlec.

Sparta z posledních dvou ligových zápasů na Slovácku uhrála jediný bod. A na hřištích soupeřů brala tři body jen jednou z posledních sedmi utkání (na podzim v Jablonci).

Venku má Sparta dlouhodobě problémy. Změní se něco na Slovácku?

„Už jsem stačil poznat, že každý venkovní zápas české ligy je velmi obtížný. To jsme viděli i v minulém kole, kdy Slavia hrála v Jihlavě. Z podzimu také víme, že jsme venku ztráceli body. Budeme se muset na zápas stoprocentně soustředit,“ zdůraznil sparťanský trenér Andrea Stramaccioni.

Slovácko před týdnem překvapilo vítězství v Ostravě.

„Sparta má na jednotlivých postech ještě kvalitnější hráče než Baník. Ale zase hrajeme doma. Musíme se více tlačit do sebevědomé hry s míčem. To mně právě v Ostravě chybělo. Chtěl bych, abychom ve hře ještě více dominovali. I se Spartou chci, abychom byli kvalitní na míči. A to je o sebevědomí,“ řekl domácí kouč Michal Kordula.

Teplice - Baník Ostrava sobota 18.30, rozhodčí Berka, na podzim 3:3 Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Hyčka, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Hora, Rezek - Vaněček.

Ostrava: Laštůvka - Breda, Psyché, Procházka, Fleišman - Hrubý, Jirásek - Fillo, Diop, De Azevedo - Poznar.

Ostrava je poslední, tlak na trenér Kučeru i hráče narůstá. Zvlášť po velkých změnách, kdy přišlo sedm hráčů a všichni před týdnem proti Slovácku nastoupili v základní sestavě a zrovna se nepředvedli.

„Žádné radikální změny dělat nemíním, protože chci, aby se mužstvo trochu stabilizovalo. Možná, že nějaké změny nastanou, ale necháváme si to zatím otevřené. Zvažujeme různé alternativy,“ poznamenal ostravský trenér Radim Kučera.

Na příčky zajišťující záchranu ztrácí Ostravané čtyři body. „Baník určitě umí počítat, u nás to pro něj bude klíčový zápas, bude mít velkou motivaci. My máme jednoznačný cíl - získat tři body,“ zdůraznil teplický asistent Radim Nečas.

Teplice v posledních osmi vzájemných ligových zápasech neprohrály.

Karviná - Zlín neděle 15.00, rozhodčí Machálek, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Karviná: Le Giang - Čolič, Štěrba, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Zlín: Dostál - Kopečný, Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Hronek, Jiráček, Holzer - Mehanovič - Beauguel.

Když se potká Karviná se Zlínem, zpravidla vítězí domácí tým.

Karviná na úvod jara překvapila v Mladé Boleslavi a navázala na solidní závěr podzimu. Trenér Mucha, nováček mezi hlavními ligovými kouči, už může nasadit Radka Voltra, posilu z Liberce.

„Zlín je silné mužstvo. Na to, jaký předvádí fotbal, nemají tolik bodů. Mají spoustu rychlých hráčů jako Vukadinovič, Džafič, Ekpai a mají to postavené na rychlém protiútoku. Bude to hodně těžký zápas, ale věřím, že se dokážeme připravit a jejich útoky eliminovat,“ řekl karvinský trenér Josef Mucha.

Zlín v současném ročníku venku ještě nevyhrál. „Náš výkon v prvním jarním kole proti Dukle zůstal za očekáváním. Také proto, že někteří hráči neodvedli to, co v přípravě. Věřím, že v Karviné podáme lepší výkon. Potřebujeme vozit body zvenku,“ přál si zlínský trenér Bohumil Páník.

Slavia - Bohemians Praha 1905 neděle 18.00, rozhodčí Proske, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Jugas, Kúdela, Deli, Sýkora - Stoch, Hušbauer, Bucha, Danny, Zmrhal - Necid.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Vaníček - Nečas.

Souboj týmů z jedné pražské čtvrtě, jejichž stadiony dělí kilometr a dvě stě metrů.

Slavia ve vršovickém derby bude napravovat blamáž z úvodního jarního kola, v němž podlehla na hřišti do té doby poslední Jihlavy (1:0). Pro trenéra Trpišovského to bude domácí premiéra.

„Poté, co jsme předvedli v Jihlavě, myslím výsledkově, tak nám teď musí být jedno, který soupeř před námi stojí. Musíme se, jak výsledkově, tak herně a pracovitostí rehabilitovat za poslední zápas v Jihlavě,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Chystá změny v sestavě. „Máme to v hlavě. Je tam možnost úpravy rozestavení, nad kterou přemýšlíme, chceme změnit nějaké posty. Budeme reagovat i na některé výkony hráčů v Jihlavě. Variant je hodně,“ řekl Trpišovský.

Vzájemná utkání končí většinou remízou, z posledních šesti to bylo pětkrát.

Bohemians mají po sedmnácti kolech 25 bodů, což je nejvíce od sezony 2000/2001.

„Když se řekne Slavia, tak se mi hned vybaví silové schopnosti všech hráčů. Mají tam i individuálně silné hráče, disponují šířkou a kvalitou kádru, pěkným stadionem, tréninkovými možnostmi a vším, co velký peněžitý kapitál umožňuje. Kdybych je měl porovnat třeba se Spartou, tak ta má ve svém týmu menší hráče, kteří jsou silní v kombinaci,“ poznamenal Martin Hašek, kouč Bohemians. „Stejně jako v ostatních zápasech budeme chtít podat výkon na hranici možností a věříme v zisk bodů.“

Viktoria Plzeň - Vysočina Jihlava pondělí 17.00, rozhodčí Orel, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Urblík, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks.

Suverénní lídr vyzve tým, který před týdnem porazil mistra. Plzeň je obrovský favorit, cokoli jiného než její vítězství by bylo senzací.

Plzeň doma v této sezoně vyhrála všech osm ligových zápasů a dostala jen dva góly. Ve čtvrtek si perfektně poradila s odvetou první kola vyřazovací fáze Evropské ligy, když Partizan Bělehrad porazila 2.0.

„Bude to jiný fotbal než proti Partizanu. Jihlava bude spoléhat na brejkové situace, které se jí dařily proti Slavii. Ale hrajeme doma a chceme tři body,“ řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jihlava zůstává jediným týmem, který venku v ligové sezoně ještě nebodoval.

„Na utkání se velmi poctivě připravujeme a viděli jsme několik zápasů Viktorie. Víme, že bude velmi důležité, abychom chytili začátek zápasu a prezentovali se odvážnou a aktivní hrou,“ řekl jihlavský asistent Michal Šmarda.