Jablonec - Teplice 2:1, domácí skóre otáčeli, rozhodl Chramosta z penalty

Vítěznou obnovenou soutěžní premiéru na lavičce Jablonce zažil trenér Petr Rada, který v minulosti vedl i Teplice.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„S naším výkonem jsem až na nějaké pasáže spokojen. Inkasovali jsme zbytečnou branku, chvíli byli zakřiknutí. Ale jsme slušně kombinovali a vytvořili si tři čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili,“ řekl kouč Rada.

Hosté začali lépe a hned z první nebezpečné akce udeřili. Hanousek odvrátil centr jen před vápno, kde Hyčka procpal míč přes Jovoviče na volného Horu a ten prostřelil brankáře Hrubého.

Domácí marně reklamovali ofsajd a teplický ofenzivní záložník už v šesté minutě gólově oslavil svůj návrat do ligy, v níž kvůli zranění nehrál od konce loňského dubna.

Jablonec po inkasované brance převzal iniciativu a ve zbytku první půle jasně dominoval. Zpočátku ale narážel na skvěle chytajícího gólmana Diviše. Teplický brankář po čtvrthodině zastavil v úniku novou domácí posilu Chramostu, vzápětí vyrazil Trávníkův přímý kop k tyči a ve 24. minutě famózním zákrokem zkazil radost i jabloneckému kapitánovi Hübschmanovi, jehož po brejku v ideální pozici našel Masopust.

Hübschman byl jako defenzivní záložník velmi aktivní a za chvíli pálil po zemi jen těsně vedle.

Jablonec odčaroval Divišovo kouzlo až v 36. minutě. Jovovič si narazil s Hübschmanem a s pomocí Čmovšovy lehké teče přízemní střelou na zadní tyč srovnal.

Hosté následně srovnali obraz hry a Jablonec začal opět získávat převahu až po hodině hry.

V 63. minutě Trávník po rychlé kombinační akci z rohu vápna přestřelil, Masopust pak lízl hlavou balon mimo a na střílený centr za chvíli těsně nedosáhl Chramosta.

Teplice na chvíli otupily domácí nápor a zahrozily dvěma ranami z dálky, závěr ale patřil opět Jablonci. V 86. minutě rozhodčí Královec po zákroku Kučery na domácího Masopusta k velké nevoli hostů nařídil penaltu, kterou bezpečně proměnil Chramosta a hned při své jablonecké premiéře zaznamenal vítěznou trefu. Vyrovnat mohl Vaněček, ale nůžkami minul.

„Nemůžeme být spokojeni, když v závěrečných minutách přijdeme o bod. Ve druhé půli to byla vyrovnaná partie, obě mužstva mohla udeřit. Když to směřovalo k remíze, přišel inkriminovaný bod, penalta. Nejsem přesvědčený, že byla, podle mě v žádném případě nebyla. Ale s tím už se nic neudělá, tak to je,“ prohlásil teplický trenér Daniel Šmejkal.