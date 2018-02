Ostrava - Slovácko 1:2, souboj o záchranu, domácí nespasily ani posily

Ostravský trenér Radim Kučera do hry nasadil všechny zimní posily, zcela nová byla defenzíva s Fleišmanem, Procházkou a Psychém, chytal Laštůvka, hráli Fillo, Jirásek i Diop. Ale ani oni k bodům ve velmi důležitém utkání nepomohli.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Po první vážnější akci jsme dostali gól. Pak jsme zápas bohužel dohrávali spíše v křeči. Slovácko dobře bránilo a chodilo do brejků a ve druhém poločase přidalo druhý gól. Spíše to bylo bojovné utkání,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera.

Slovácko vyhrálo venku po 14 měsících a 14 zápasech.

„Jsem hlavně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, i když mám rozpolcené pocity. Chtěl bych, abychom byli aktivnější, ale byli jsme moc pasivní a prvních dvacet minut v hlubokém bloku, což nebyl záměr. Vítězství je cenné, ale co se týče způsobu hry, tak tam to musíme zlepšit,“ řekl hostující kouč Michal Kordula.

Hosté eliminovali územní převahu soupeře. Zato z první větší možnosti udeřili. Břečka ve 33. minutě poslal z levé strany balon do vápna do druhé vlny na Hofmanna, který se bez přípravy levačkou trefil do Laštůvkova protipohybu.

Gól domácí na chvíli omráčil a hosté, kterým kvůli nemoci chyběl zraněný kapitán Šumulikoski, s balonem na nohou uprostřed hřiště kontrolovali vývoj zápasu. A málem Ostravu gólově šokovali i podruhé, ale výstavní Janoškův volej z 30 metrů Laštůvka bravurně vytěsnil.

I druhá půle měla obdobný začátek. Snahu Baníku tentokrát už po šesti minutách otupil Zajíc, který na malém vápně lízl hlavou Petrův centr a prodloužil ho na zadní tyč za bezmocného Laštůvku. Zaznamenal svůj šestý gól v sezoně.

Ani rychlé změny a příchod Mičoly s Granečným nezměnili těžkopádnost v ostravské útočné fázi. Úder z milosti mohl Baníku zasadit v 70. minutě Daníček, ale po rychlém protiútoku zatočil balon z velkého vápna těsně vedle tyče.

Domácí v závěru vynechávali mezihru a nákopy se tlačili do vápna. Jedna z takových situací Baníku v 74. minutě přinesla štěstí, když míč propadl za obranu a Poznar nekompromisně prostřelil Heču.

Ani kontaktní branka však Ostravany neprobrala z letargie a další nápor se nekonal. Hosté závěrečné minuty v pohodě přečkali, byť v 94. minutě se na roh do vápna Slovácka vydal i gólman Laštůvka, a podruhé v sezoně si připsali proti Baníku plný bodový zisk.