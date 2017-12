Plzeň hostí Jablonec, Olomouc jede do Liberce. Duel Sparty oživí video

Po páteční předehrávce v Edenu má liga na programu šest sobotních zápasů a nedělní utkání Sparty s Mladou Boleslaví na Letné.



Půjde o přelomový zápas, protože v něm bude poprvé v české lize k dispozici videorozhodčí, který má za cíl z fotbalu vymýtit fatální selhání sudích.

„Cítím velkou zodpovědnost, zároveň se na to těším. Jako bývalý rozhodčí jsem na tlak zvyklý. Věřím, že to zvládneme a bude to odrazový můstek do další práce,“ říká Roman Hrubeš, který v neděli zasedne do přenosového vozu jako videorozhodčí. Bude pomáhat svému jmenovci Karlu Hrubešovi, který zápas povede jako hlavní sudí.

Slovan Liberec - Sigma Olomouc sobota 15.00, rozhodčí Orel, první zápas 1:2 Předpokládané sestavy

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Bartl, Bosančič, Breite, Potočný - Graiciar. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Texl - Zahradníček, Houska, Falta - Plšek.

Ale nejdřív sobota. Jejím hlavním tahákem bude duel Liberce s Olomoucí, což je střet čtvrtého s druhým týmem tabulky. Kdo by to byl před sezonou čekal?

„Chceme za naším podzimem udělat úspěšnou tečku. Ale pozor na soupeře: stojí před námi silné a ambiciózní mužstvo, takže nás nic jednoduchého určitě nečeká,“ předpokládá trenér Sigmy Václav Jílek.

„Potkají se dva ofenzivní týmy a já myslím, že padne dost gólů. Poslední utkání bývá hodně důležité, zanechá příchuť po podzimu. Pro nás je důležité v tom, že bychom se chtěli udržet na pohárových příčkách a stáhnout náskok Olomouce, která je před námi. První zápas u nich jsme prohráli, teď máme možnost odvety,“ říká liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Olomouc v minulém kole jako jediný tým z první poloviny tabulky vyhrála. Po devatenácti letech doma skolila Spartu a upevnila si tím druhé místo. Čtvrtou žlutou kartu však v zápase dostal útočník Tomáš Chorý, podzim tak pro něj už skončil.

MFK Karviná - Bohemians sobota 15.00, rozhodčí Franěk, první zápas 1:2 Předpokládané sestavy

Karviná: Le Giang - Moravec, Janečka, Hošek, Eismann - Budínský, Šisler - Štěpanovský, Panák, Kalabiška - Wágner. Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Hašek ml., Mašek, Vaníček - Nečas.

V rozdílném rozpoložení jsou týmy Karviné a Bohemians. Hosté jsou nečekaně na šestém místě jen tři body za Spartou, zatímco domácí se v polovině soutěže drží na poslední nesestupové pozici. I kvůli porážce v Ostravě po dvou ofsajdových gólech.

„Nemůžeme se na to vymlouvat, protože i z naší strany šel ten zápas herně zvládnout určitě lépe. Věřím, že jsme teď na další utkání dobře připravení,“ říká asistent karvinského trenéra Josef Mucha.

„V našem týmu je určitě znát uvolněná atmosféra, ale bodů chceme mít ještě víc. Jsme hladoví a jdeme po co největším možném množství bodů,“ říká kouč Martin Hašek mladší.

V dresu Karviné nastupují i dva bývalí hráči Bohemians Lukáš Budínský a Jan Moravec.

Dukla Praha - Teplice sobota 15.00, rozhodčí Příhoda, první zápas 1:3 Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Kušnír, Holek, Jiránek, Preisler - Bilovský, Holenda, Tetour - Miloševič, Djuranovič, Schranz. Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Fillo, Rezek - Vaněček.

Teplice zatím jako jediné obraly o body vedoucí Plzeň, když s ní v minulém kole remizovaly bez branek. „Na bojovnost a nasazení, které jsme proti Plzni předvedli, chceme navázat. Chceme zápas výsledkově zvládnout a mít dobrou zimu,“ vysvětluje teplický Jan Krob.

Také Dukla je však po posledním kole v dobré náladě, protože porazila 4:1 Mladou Boleslav. „Bylo by skvělé, kdyby se nám zadařilo i teď proti Teplicím. Celá zimní příprava by pro nás byla lepší,“ doplnil Michal Bezpalec, fotbalista Dukly.

Ta v loňském posledním kole Teplice připravila o účast v pohárové Evropě, protože na Stínadlech vyhrála 1:0. Na začátku letošní sezony však na stejném stadionu podlehla 1:3.

Zbrojovka Brno - Fastav Zlín sobota 15.00, rozhodčí Pechanec, první zápas 1:2 Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Gomez, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Sedlák - Přichystal, Kratochvíl, Škoda, Lutonský - Zikl. Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Janíček, Holzer - Ekpai, Traoré, Jiráček, Vukadinovič, Mehanovič - Diop.

Zdá se, že Zbrojovka Brno se před zimní pauzou vyhrabala z nejhoršího. Dvakrát za sebou vyhrála a už není na sestupových pozicích. Všechny tři její poslední góly nastřílel Michal Škoda.

„Tu sérii chceme prodloužit. Hrajeme doma, kde chceme hrát otevřeně a dominovat,“ uvedl brněnský trenér Roman Pivarník, „Zlín znám velmi dobře, viděl jsem jeho zápasy Evropské ligy v Olomouci i poslední derby se Slováckem. Mají konsolidovaný tým s rychlým přechodem do útoku, spoléhají na brejkové situace, které musíme eliminovat.“

Jeho protějšek, zlínský trenér Bohumil Páník, je ke svým svěřencům po polovině soutěže kritický. „Naše výkony nejsou stabilní, v posledním zápase proti Slovácku jsme navzdory vítězství hráli špatně. Nedaří se nám ani na venkovních hřištích, kde podáváme bázlivé výkony. Což dokladuje zisk pouhých dvou bodů,“ uvedl.

Na hřišti Zbrojovky to chtějí napravit.

1. FC Slovácko - Vysočina Jihlava sobota 15.00, rozhodčí Proske, první zápas 0:0 Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Šumulikoski - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc. Jihlava: Hanuš - Urblík, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík, Záviška - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks.

Souboj dvou nejhorších týmů ligy. Slovácko je s jediným vítězstvím v polovině soutěže poslední. Jihlava sice vyhrála rovnou tři zápasy, jenže v tabulce má pouze o bod víc. Navíc venku je letos zoufalá.

„Nemůžeme uspět bez správného nastavení sebevědomí a motivace hráčů. Na hřišti musí dokázat, že jsou odhodlaní získat tři body,“ říká Ivan Kopecký, trenér Jihlavy. Ta venku prohrála všech sedm zápasů.



„Pro nás to bude nejdůležitější zápas podzimu. V minulém kole jsme ve Zlíně prohráli, ale podali jsme dobrý výkon - musíme se od něj odrazit,“ říká trenér Slovácka Michal Kordula.

Viktoria Plzeň - Jablonec sobota 19.00, rozhodčí Královec, první zápas 1:0 Předpokládané sestavy

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Havel - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš. Jablonec: Valeš - Holeš, Pernica, Kysela, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Zelený - Tecl, Mihálik.

I když Plzeň v minulém kole poprvé zaváhala, její ligový podzim je nevídaný: čtrnáct výher, jediná remíza. „Do druhé poloviny soutěže chceme vstoupit stejně úspěšně, jako do té první,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Plzeň loni remízou 2:2 v Jablonci pravděpodobně přišla o titul. Letos už ale na severu Čech vyhrála 1:0.



„Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Pokud ale hrajete proti týmu, který je na prvním místě tabulky s čtrnácti výhrami a jednou remízou, je to těžké. Chceme v Plzni dokázat něco, s čím málokdo počítá. Chceme překvapit,“ plánuje trenér Jablonec Zdeněk Klucký. V pondělí jeho tým uhrál remízu se Slavií 1:1.

„V lize není žádný soupeř jednoduchý. Jablonec je ve středu tabulky a má v dohledu pohárové příčky. My však chceme doma zůstat stoprocentní,“ uvedl kouč ligového lídra.

Sparta Praha - Mladá Boleslav neděle 19.00, rozhodčí Hrubeš, první zápas 1:0 Předpokládané sestavy

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - V. Kadlec, Sáček, Frýdek, Mavuba, Vatajelu - Šural. M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fabián - Takács, Rada - Mingazov, Hubínek, Přikryl - Komličenko.

Ani výhrou v posledním domácím utkání Sparta zpackaný podzim pochopitelně nenapraví, nicméně vyhrát potřebuje. „Každý zápas je důležitý, ale hlavně teď poté prohře v Olomouci chceme poslední zápas roku zvládnout,“ řekl asistent trenéra Radoslav Kováč.

Sparta je v polovině soutěže až na pátém místě, nehraje evropské poháry ani domácí Mol Cup. „Ten rok 2017 nestál, dá se říct, za nic. Bylo to od nás hodně špatné, takže se chceme rozloučit výhrou, odpočinout si a ukázat příští rok lepší výkony a výsledky,“ doplnil Ondřej Zahustel.

S Mladou Boleslaví se Sparta utkala poprvé v srpnu, kdy vyhrála 1:0. Gól vstřelil tehdy David Lafata, který se však v sestavě Sparty v posledních týdnech téměř vůbec neobjevuje.

„Sparta prochází nějakou celkovou změnou a zatím se jim moc nedaří. Mají kolísavé výsledky, ale i přesto z nich stále jde respekt. Rozhodně nemůžeme nic podcenit, chceme to utkání zvládnout,“ uvedl mladoboleslavský Jiří Fleišman.