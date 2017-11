Plzeň chystá vendetu na Slovácku. Sigma, Slavia i Liberec hrají doma

Po pátečním těsné výhře Sparty nad Jihlavou pokračuje fotbalová liga sedmi víkendovými duely.



Byla to nečekaná zpráva, když před týdnem Plzeňští, byť bez reprezentantů, nestačili v domácím prostředí na Slovácko. Stalo se poprvé, aby v letošním soutěžním utkání prohráli s českým soupeřem. V lize totiž nadále zůstávají stoprocentní.

Sérii prodloužili před reprezentační přestávkou týdny ve šlágru podzimu se Slavií a tabulku vedou s třináctibodovým náskokem.

Sigma Olomouc - Fastav Zlín sobota 16.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Chorý. Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Janíček, Traoré, Jiráček, Vukadinovič - Diop.

Jedním z pronásledovatelů zůstává i po třinácti odehraných zápasech nováček z Olomouce. Druhá Sigma je bezesporu nejpříjemnějším překvapením sezony, která se zdá být rozhodnutá ještě před polovinou.

„Stále však máme v každém utkání poměrně velké rezervy. Určitě v naší hře vidíme velký prostor pro zlepšení. Musíme hráče tlačit k tomu, aby ten prostor využili a ještě tu výkonnost povýšili,“ říká trenér Václav Jílek.



„Do zápasu jdeme z lepší výchozí pozice, ale Zlín má v kádru na naší soutěž hodně velmi kvalitních hráčů,“ upozorňuje Jílek před utkáním s účastníkem evropských pohárů.

„Jsem překvapen, jak se Olomouci daří. Myslím, že už je na čase tu jejich sérii překazit,“ podotýká obránce Zlína Ondřej Bačo. „Musíme být připravení na jejich typický kombinační fotbal. Velkou hrozbou je i útočník Chorý,“ doplňuje hráč, který si v uplynulých dnech odbyl premiéru v reprezentační jedenadvacítce.

Zbrojovka Brno - Teplice sobota 16.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák - Pilík, Kratochvíl, Škoda, Lutonský - Koné. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Kučera, Král, Soungole, Rezek - Vaněček.

Po příchodu nového trenéra Romana Pivarníka fotbalisté Brna hned porazili Slovácko, jenže od té doby zase ve třech zápasech nedali gól. „Šance si vytváříme, ale neproměňujeme. Zakončení jsme se v tréninku pochopitelně věnovali,“ říká někdejší kouč Olomouce, Bohemians či Plzně.



Teď má před sebou náročnou výzvu: zachránit tápající Zbrojovku, která je v tabulce na posledním místě. „Měli jsme teď dostatek času na práci a já věřím, že jsme se někam posunuli. Kam, to ukážou až zápasy,“ doplňuje Pivarník.

K tomu příštímu přijedou do Brna fotbalisté Teplic, kteří jsou na sedmém místě. „Věřím, že neprohrajeme a body si domů přivezeme. Před Zbrojovkou ovšem máme obrovský respekt, na poslední místo určitě nepatří. Budou hrát jako o život, navíc všichni ví, že v naší lize může porazit každý každého,“ varuje před teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Slovan Liberec - Baník Ostrava sobota 16.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Bosančič, Folprecht, Hybš - Graiciar. Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Šindelář, Morgan - Sus, Hlinka, Hrubý, De Azevedo, Granečný - Baroš.

Na tři výhry po sobě Liberec překvapivě navázal porážkou v Jihlavě. Tu nyní musí odčinit v utkání s ostravským Baníkem, jestliže chce i po čtrnáctém kole zůstat v nejlepší čtyřce ligy.

„Ten zápas v Jihlavě byl velkou kaňkou na úspěšném období. Očekávám teď trochu podobné utkání. Baník je dole podobně jako Jihlava, dlouho nevyhrál... Snad využijeme výhodu domácího prostředí, chceme se ve zbytku podzimu udržet v popředí tabulky,“ říká Jindřich Trpišovský.

Tým Liberce se musel vypořádat i s novinkou, že Jan Nezmar, sportovní ředitel klubu, odejde v prosinci do Slavie. „Zasáhlo nás to. Spousta hráčů ten den trénovala s černými páskami na ruce,“ přiznal Trpišovský.

Proti Baníku je Slovan jednoznačným favoritem. Ostravští totiž v lize vyhráli jen v prvním kole. „Budeme se snažit Liberci vyrovnat ve všech atributech, abychom urvali nějaké body, které potřebujeme,“ plánuje Radim Kučera, trenér Baníku.

Slavia Praha - Dukla Praha sobota 18.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy:

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Van Buren, Hušbauer, Danny, Stoch - Necid. Dukla: Rada - Preisler, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič, Bilovský, Tetour - Schranz, Holenda, Holík.

Ústy klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka, jenž po prohře v Plzni pogratuloval soupeři k titulu, už slávisté boj o první příčku v lize vzdali. Soustředí se na druhé místo a také na postup do jarní fáze evropských pohárů.



„Chceme napravit fakt, že jsme prohráli poslední domácí zápas s Libercem a pak i v Plzni. V těch zbylých třech kolech musíme bodovat naplno, abychom se udrželi v tabulce nahoře,“ říká trenér Jaroslav Šilhavý.



Po utkání české ligy odlétají fotbalisté Slavie ve středu do Izraele, kde se střetnou s Maccabi Tel Aviv v Evropské lize. „Do pohárového týdne budou chtít jít v pohodě, a proto si myslím, že budou velmi dobře připravení i na nás,“ očekává kouč soupeře Jaroslav Hynek.

Dukla by ráda navázala na závěrečné minuty z posledního utkání s Karvinou, které obrátila navzdory tomu, že ještě hodinu před koncem prohrávala 0:2. Dobré vzpomínky mají fotbalisté z Julisky i na Eden - na jaře tam Slavii potrápili a klidně mohli i vyhrát. Zápas tehdy skončil remízou 2:2.

Slovácko - Viktoria Plzeň sobota 20.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Juroška, Šumulikoski, Šimko, Reinberk - Sadílek - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.

O nečekaném výsledku z domácího poháru už byla řeč. Plzeň se Slováckem vypadla na domácím hřišti, v Uherském Hradišti to bude chtít v ligovém utkání odčinit.

„Asi nastoupíme v trošku jiné sestavě, ale způsob hry bude podobný. Slovácko u nás odehrálo zápas velice sympaticky a myslím, že i v domácím prostředí se bude snažit hrát stejně. Měli bychom navázat na to, co jsme s nimi hráli ve druhém poločase. Ale samozřejmě to chce branky,“ uvedl trenér Pavel Vrba.

Pro Slovácko, které v poháru nad Plzní zaznamenalo první vítězství pod trenérem Michalem Kordulou, však výhra nad favoritem může být paradoxně svazující. „Teď nás Plzeň rozhodne nepodcení a o to těžší ten ligový zápas bude. Musíme sázet na pozornou obranu, vyvarovat se chyb a být produktivní,“ říká obránce Stanislav Hofmann.

Právě on gólem v prodloužení na 3:2 pohárový zápas v Plzni před týdnem rozhodl, tentokrát ovšem kvůli čtyřem žlutým kartám nenastoupí.

Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 neděle 15.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Takács, Rada - Přikryl, Matějovský, Fabián - Mebrahtu. Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Martin Hašek ml., Mašek, Vaníček - Tetteh.

Mladá Boleslav i Bohemians neprohrály už čtyřikrát v řadě a v tabulce je dělí pouhý bod. Domácí jsou devátí, hosté osmí.

„Chceme využít naší aktuální formy. Udělali jsme šňůru tří vítězství a věříme, že v tom budeme pokračovat a že na to nebude mít žádný vliv reprezentační pauza,“ říká mladoboleslavský Jakub Rada. Pro něj jsou Bohemians, jak sám říká, „srdcovou záležitostí“. Proti bývalým spoluhráčům za Boleslav nastoupí i Michal Hubínek či Lukáš Pauschek.

„Jestli probíhají nějaké hecovačky? Já na to moc nejsem,“ odmítá Michal Šmíd z Bohemians. „Čeká nás hodně těžký soupeř. Škoda, že jsme s nimi nehráli dřív, když ještě nebyli tak rozjetí. Každopádně určitě nejsou nepřekonatelní. Když budeme dobře organizovaní jako minule s Olomoucí, určitě můžeme uspět,“ dovává.

„Boleslav u nás svým rozpočtem, ambicemi i kvalitou kádru pořád patří mezi špičku ligy. Měli sice špatný vstup do sezony, ale už se znovu posunuli do středu tabulky,“ podotkl trenér Bohemians Martin Hašek.

Karviná - Jablonec neděle 15.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Štepanovský, Janečka, Lischka, Vondra - Budínský, Šisler - Moravec, Panák, Kalabiška - Wágner. Jablonec: Valeš - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - Jovovič, Kubista, Trávník, Zelený - Doležal, Tecl.

Po posledním selhání na hřišti Dukly, kde Karviná ztratila dvougólové vedení a prohrála, skončil kouč Jozef Weber. Do zápasu s Jabloncem tak povedou tým sportovní ředitel Lubomír Vlk s asistentem Josefem Muchou.

„Víme, že naše situace není dobrá. Celých čtrnáct dní jsme se připravovali na velmi kvalitního soupeře, který hraje v horní polovině tabulky, a potřebujeme ten utkání zvládnout. Musíme získat tři body jakýmkoli způsobem,“ říká Mucha.

Karviná má pouze osm bodů a v tabulce fotbalové ligy je předposlední. „Nedávají góly, což je jejich největší problém. Jinak ale nehrají špatně. Teď změnili trenéra, což je pro nás trochu nepříjemné. Je otázka, co všechno bude chtít změnit, jaká bude taktika, s čím na nás nastoupí... Každopádně tam chceme bodovat,“ uvedl kouč Jablonce Zdeněk Klucký.