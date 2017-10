Slavia rozjede venkovní dvojboj, Sparta musí proti Baníku složit reparát

Ještě v pátek večer byste neměli minout utkání dosud suverénní Plzně. V Karviné hraje o dvanáctou výhru v řadě, která by před víkendem zvýraznila náskok před druhou Slavií na neskutečných čtrnáct bodů.

Dá se takové manko vůbec stáhnout? Možná, jistě by však musela Slavia lídra v přímém souboji, který se v Plzni hraje za týden, porazit. „Plzeň je v laufu, má kvalitní tým a těžko se to bude dohánět,“ připustil kouč Slavie Jaroslav Šilhavý. Ale nepředbíhejme...

Na programu je teprve 12. kolo a v něm několik zajímavých zápasů: derby Liberec - Jablonec, sledované střetnutí Sparta - Baník a další.

Slovan Liberec - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Hybš - Kulhánek - Ševčík, Bosančič, Breite, Voltr - Graiciar. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal, Tecl.

Už tři roky se nestalo, aby v severském derby zvítězil hostující tým. V listopadu 2014 to dokázal Jablonec a kdyby něco podobného zopakoval, dotáhl by se na svého soupeře v tabulce.

„Oba týmy jsou teď opravdu v pohodě. Ale Liberec je domácí, což hraje pro něj,“ myslí si jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Navíc je Slovan povzbuzený vítězstvím z minulého kola. Tři body ze zápasu proti Slavii ho vyšvihly na čtvrté místo tabulky, po víkendu navíc Liberec může být klidně i druhý.

„V tabulce jsme výš, než jsme po obměně kádru předpokládali. S naším bodovým ziskem jsme spokojení,“ uvedl Jindřich Trpišovský, trenér Liberce.

„Derby v minulé sezoně se nám moc nepovedla. Venku jsme prohráli 0:3, doma jsme ztratili vedení v poslední vteřině. Mělo to pro nás hořkou příchuť, takže o to větší motivaci máme,“ doplnil Trpišovský.

Sigma Olomouc - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Texl, Kalvach - Zahradníček, Plšek, Falta - Chorý. Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hyčka, Trubač, Rezek - Vaněček.

Co se stalo s Olomoucí? V tabulce je nováček sice pořád na třetím místě, ale výkony v posledních týdnech nepřesvědčuje. Šťastná výhra v Jihlavě, bezgólová remíza s Jabloncem i dělba bodů s Baníkem Ostrava. V týdnu navíc svěřenci kouče Jílka nezvládli osmifinále domácího poháru. Znovu doma potkali Jablonec a podlehli mu 3:4.

Ještě horší pocity mají po pohárovém týdnu Teplice. Selhání s druholigovým Hradcem Králové (2:3) na Stínadlech čekal málokdo. V lize uzavírají Tepličtí první polovinu tabulky, od vysoké porážky na Spartě se ovšem zvedli - mají dvě výhry a jednu remízu.

„Koncentrace Teplic na ligový zápas bude po vypadnutí v poháru velká. Ale pokud odvedeme stoprocentní výkon, jsme schopni soupeře dostat pod tlak, vynutit si šance,“ věří Václav Jílek, kouč Olomouce.



„Konec v poháru už nesmíme mít v hlavách, to bychom v Olomouci dostali příděl. Gólů teď dostáváme mraky po našich zbytečných chybách, po centrech. Musíme udělat všechno pro to, aby se to zlomilo,“ nabádá teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Bohemians - Fastav Zlín sobota 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Bohemians: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Vaníček, Hašek ml., Mašek, Luts - Kabajev. Zlín: S. Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Jiráček, Vukadinovič - Mehanovič, Diop.

Průběžné sedmé místo fotbalistů Bohemians je v prvoligové tabulce příjemným překvapením, zato Zlínským se zatím kombinace účasti v Evropské lize a v domácí soutěži nedaří podle představ. V tabulce jsou jedenáctí.

„Potřebujeme začít častěji bodovat na hřištích soupeřů,“ burcuje trenér Bohumil Páník. Zlín dosud venku uhrál v pěti zápasech jen bod.

„Zápolíme hlavně s problémy v obraně, nefunguje nám komunikace mezi obránci a brankářem, dostáváme laciné góly. V minulém kole jsme na to doplatili vysokou prohrou s Mladou Boleslaví,“ připomněl. Alespoň v domácím poháru ale Zlín uspěl - přes druholigovou Vlašim postoupil po penaltovém rozstřelu.

„Pro nás půjde o zajímavou konfrontaci se soupeřem, který hraje v Evropské lize. Zlín má široký kádr, který si před sezonou vybudovali s vidinou účasti ve třech soutěžích. Potřebují čas, který prozatím neměli,“ myslí si trenér soupeře Martin Hašek.



Zbrojovka Brno - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák, Sedlák - Juhar, Škoda, Lutonský - Koné. Dukla: Rada - Preisler, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič, Koreš, Bezpalec - Schranz, Holenda, Holík.

Z posledního místa se Brněnští posunuli na předposlední, ale za záchranou je cesta ještě dlouhá. Aby ligu Zbrojovka udržela, najala trenéra Romana Pivarníka, který s týmem v prvním utkání uspěl proti Slovácku, následně však podlehl své bývalé Plzni.



„Rozebrali jsme si naše chyby v utkání s Plzní i hru Dukly. Dobře víme, kde má náš soupeř slabiny, věnujeme se i tréninku standardních situací,“ vysvětluje Pivarník před třetím utkáním na lavičce Zbrojovky. „Do konce podzimu potřebujeme všechny domácí zápasy zvládnout vítězně,“ dodává.

Dukla by pro ně proto mohla být ideálním protivníkem. Na soupeřových hřištích totiž patří k nejhorším - v šesti zápasech na nich získala jediný bod.

„Je nutné, abychom se venku zlepšili úplně v těch nejzákladnějších faktorech: v disciplíně, přesnosti v defenzivně a v koncovce. Pak věřím, že uspějeme,“ říká trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Mladá Boleslav - Vysočina Jihlava neděle 15.00, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Chramosta - Mebrahtu. Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Tlustý, Krejčí, Nový - Vaculík, Urblík - Fulnek, Zoubele, Popovič - Ikaunieks.

Úkol zní jasně: navázat na vysokou výhru ve Zlíně a konečně se odrazit do lepší poloviny tabulky. Mladá Boleslav v minulém kole nasázela účastníkovi základní skupiny Evropské ligy pět gólů. Zazářil především Mebrahtu, autor hattricku.

Také v posledním ligovém utkání Jihlavy viděli fanoušci hattrick - dokonce jeden z nejrychlejších v ligové historii. Jenže rychlopalba Kabajeva z Bohemians příznivce Vysočiny rozesmutnila. Vylepší to zápas v Boleslavi? Bilance venkovních zápasů tomu nenasvědčuje. Všech pět zatím Jihlava prohrála.

„Potřebujeme vylepšit nepovedený podzimu a pokračovat ve vzestupu ligovou tabulkou. Ke třem bodů proti Jihlavě nás dovede jedině zodpověděný a zároveň bojovný výkon,“ podotýká Dušan Uhrin, trenér Mladé Boleslavi.

„Chceme být kompaktní a bezchybní v defenzivě a snažit se využít každou možnost a chybu soupeře k útoku a zakončení. Inspirací je náš výkon v prvním poločase pohárového zápasu se Slavií,“ míní trenér Jihlavy Ivan Kopecký.



Slovácko - Slavia neděle 15.45, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček - Navrátil, Machalík, Petr, Havlík - Zajíc. Slavia: Laštůvka - Bořil, Frydrych, Jugas, Sobol - Souček, Hušbauer - Sýkora, Danny, Stoch - Necid.

Na Slavii čekají dva venkovní zápasy v lize za sebou. Nejdřív na Slovácku, následně v Plzni. „Slovácko je doma nepříjemným soupeřem, ale my si nemůžeme dovolit ztratit. Bereme jen tři body,“ říká trenér Šilhavý s vědomím, že by jinak ztráta na vedoucí Plzeň mohla ještě narůst.

„Už teď ztrácíme jedenáct bodů, což je hodně. Nechci říkat, že je to hotové, ale Plzeň je v laufu, má kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Naděje však umírá poslední,“ dodává Šilhavý.

Domácí tým povede do zápasu trenér Michal Kordula, který ještě se Slováckem nevyhrál. „Určitě proti Slavii nebudeme hrát zanďoura, naopak se chceme prosadit aktivní hrou. Liberec nám v minulém kole ukázal recept,“ prohlásil kouč Slovácka.

„Slavia však má v kádru na ligu spoustu výborných a na naší ligu nadprůměrných hráčů, osobností. Stačí jmenovat Stocha, Škodu, Necida, Hušbauera, Deliho... Přesto je chceme v neděli potrápit,“ vyzval Kordula.

Sparta - Baník Ostrava neděle 18.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Mandjeck, Sáček - Šural, Rosický, Vatajelu - Lafata. Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Azackij, Granečný - Sus, Hrubý, Šindelář, De Azevedo, Mičola - Baroš.

Čtyři dny po pohárové blamáži stejný soupeř. Sparta musí proti Baníku Ostrava složit reparát po nečekaném vyřazení z domácího poháru. „Nesmíme se vzdávat a uhnout z naší cesty. Musíme dosáhnout na kvalifikaci Ligy mistrů, tedy na druhé místo, na které ztrácíme čtyři body,“ tvrdí italský kouč Sparty Andrea Stramaccioni.

Domácí potřebují navázat především na výkon, který je před týdnem dovedl k jasnému vítězství v Jablonci. Vůbec poprvé v sezoně může Sparta vyhrát dva ligové zápasy v řadě.

„Oproti středečnímu pohárovému zápasu určitě udělají změny v sestavě, ale my se musíme vyhnout chybám a k zápasu znovu přistoupit co nejzodpovědněji,“ říká Radim Kučera, trenér Baníku.

Ten vyhrál v lize od začátku sezony jen v prvním kole na hřišti Brna, od té doby buď remizuje, nebo prohrává. „Postup v poháru je pro nás ovšem velká vzpruha, i když víme, že další ligový zápas bude úplně o něčem jiném.“