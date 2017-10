Úkol pro Slavii: konečně vyhrát venku. Na Olomouc čeká rozjetý Jablonec

Tomu všemu předchází páteční předehrávka mezi Bohemians a Ostravou. V sobotu je na programu šest zápasů, v neděli jediný - třaskavý duel Sparty a Plzně.

„Budeme Spartě fandit,“ připustil slávistický trenér Šilhavý. On i další pronásledovatelé potřebují, aby Plzeň přestala vyhrávat. Na čele tabulky má totiž sedmibodový náskok a zdánlivě neohroženě mašíruje za titulem.

Sigma Olomouc - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Texl, Houska, Falta - Plšek. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Trávník, Jovovič - Tecl, Doležal.

Před sezonou by to čekal málokdo: souboj druhého týmu se čtvrtým obstarají v desátém kole Olomouc a Jablonec. Oba týmy dosud prohrály jen s Plzní.

Mírným favoritem jsou zřejmě domácí, jenže na Jablonec neumí. Jen jednou ho v posledních devíti zápasech porazili, navíc Severočeši venku už sedmkrát po sobě neprohráli.



„Jsme nastaveni na další kvalitní výkon, který nám, doufáme, přinese tři body. S pojetím hry, které Jablonec má, by to mohl být dobrý fotbal,“ věří Ladislav Onofrej, který je asistentem trenéra Jílka.



„Také my jsme teď v dobré kondici, takže si myslím, že to bude vyrovnané utkání. Viděl jsem poslední tři zápasy Olomouce, snaží se to hrát jako my. Nenakopávají a snaží se hrát po zemi. Asi nepadne hodně branek, bude to o jednom nebo dvou gólech,“ předpovídá jablonecký trenér Zdeněk Klucký.



Zbrojovka Brno - Slovácko sobota 17.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Gáč, Jablonský - Polák, Sedlák - Fortes, Pilík, Lutonský - Škoda. Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc.

Roman Pivarník bude třetím trenérem, který letos brněnskou Zbrojovku povede do ligového zápasu. Bývalý kouč Olomouce, Bohemians či Plzně před sebou má těžký úkol - zmátořit nejhorší tým ligy.

„Zatím jsme si řekli něco k systémovým prvkům a organizaci hry. Hráči jsou s tím ztotožněni, za tak krátkou dobu to samozřejmě nemají zažité. Pracovali jsme i na psychice. Výsledek ukáže až samotný zápas,“ vysvětlil Pivarník.



Naopak Veliče Šumulikovski, kapitán soupeře, varuje: „Po trenérské výměně se stává, že se klima v kabině uvolní a mužstvo se nakopne. Doufám, že to nebude tento případ, a s Brnem si poradíme.“



Trenérskou rošádu provedlo letos i Slovácko. Sezonu na lavičce začal Stanislav Levý. Když se přesunul do funkce sportovního ředitele, tým převzal Michal Kordula. Na první výhru pořád čeká.

Mladá Boleslav - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Chramosta - Mebrahtu. Teplice: Diviš - Vondráček, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Král, Kučera - Fillo, Trubač, Rezek - Vaněček.

V minulé sezoně mezi sebou až do posledního kola Mladá Boleslav a Teplice bojovaly o evropské poháry. Letos oba kluby vstoupily do sezony nevýrazně.

Trápí se zejména Boleslav, která je až na čtrnáctém místě. V devíti zápasech získala jen sedm bodů. Teplice mají na sedmém místě dvanáct bodů.

„Teplice mají zkušený a sehraný tým, proti kterému nebude snadné se prosadit, přesto to musíme dokázat a s maximální soustředěností zabojovat o tři body,“ říká Dušan Uhrin mladší, který je v Boleslavi generálním sportovním manažerem.



Kvůli zranění teplické brankářské jedničky se mezi tyče postaví proti svému bývalému klubu Jakub Diviš. „Budu se snažit nepouštět emoce, bylo by to kontraproduktivní. Boleslavi se nedaří, není v ideálním stavu a my se toho budeme snažit využít,“ řekl.

Slovan Liberec - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Matějček Předpokládané sestavy

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Kúdela, Kerbr - Ševčík, Breite, Kulhánek, Bosančič, Potočný - Pulkrab. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič (Holek), Jiránek, Podaný - Miloševič, Holík, Tetour - Schranz, Holenda, Preisler.

Dukla před reprezentační přestávkou sahala po vítězství nad Spartou, nyní se chystá na svůj šestý venkovní zápas sezony. Dosud přivezla jediný bod.

„Chceme podat koncentrovaný výkon podobně jako proti Spartě a v Liberci vyhrát. V této sezoně zatím venku hrajeme jinak než doma, rádi bychom tuto nepříznivou bilanci napravili, i když víme, že zrovna v Liberci to bude hodně těžké,“ uvedl kouč Dukly Jaroslav Hynek.



Liberci se však doma také zrovna nedaří. Poté, co u Nisy v prvním kole porazil Zlín, už nevyhrál. „Doma potřebujeme po delší době zabrat, tři zápasy jsme tam nevyhráli. Dukla je tým, který je silný na míči, v kombinaci a hůř se dostává pod tlak. Na druhou stranu je silnější doma než venku. Věřím, že když předvedeme náš optimální výkon, zvládneme to,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Fastav Zlín - Vysočina Jihlava sobota 17.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Holzer - Ekpai, Jiráček, Traoré, Vukadinovič - Diop, Železník. Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Rosa, Keresteš - Vaculík, Urblík - Fulnek, Dvořák, Novotný - Ikaunieks.

Zlínští vstoupí do dalšího pohárového týdne. Pět dní po zápase s Jihlavou je čeká v Evropské lize Kodaň.

„Máme teď před sebou velice náročný program, ve kterém nás také čekají dva důležité domácí ligové zápasy s Jihlavou a Mladou Boleslaví. Pokud se nám podaří oba zvládnout, tak se můžeme v klidu připravovat na poháry,“ říká Bohumil Páník, trenér Zlína.



Jihlava je v tabulce předposlední. Body letos sbírala jen na domácím hřišti, venku je dosud neškodná: čtyři zápasy, čtyři porážky, skóre 1:12.



„Víme, jakým stylem se Zlín prezentuje a vnímáme jeho sílu v domácím prostředí, kde od začátku podzimu drží příznivou sérii. Pokud naplníme taktické záměry, tak jsme schopni s naší hrou uspět a bodovat,“ věří Michal Kadlec, asistent jihlavského trenéra Kopeckého.

Na jaře Jihlava ve Zlíně zvítězila 3:0, i díky tomu se následně v lize zachránila.

MFK Karviná - Slavia Praha sobota 20.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy:

Karviná: Le Giang - Čolič, Hošek, Lischka, Eismann - Janečka, Panák - Moravec, Budínský, Letič - Štepanovský. Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Škoda.

Ani v lize, ani v evropských pohárech. Slavia venku od začátku sezony ještě nevyhrála. Dohromady nezvládla venku sedm zápasů, v lize čtyřikrát remizovala.

„Karviná má zkušený tým, nebude to určitě nic jednoduchého, ale přesto tam jedeme s cílem získat tři body,“ řekl Jaroslav Šilhavý ze Slavie.



Loni na jaře při cestě za titulem Slavia v Karviné vyhrála 2:1. Oba její góly vstřelil Mešanovič, který se však letos trápí. Kvůli zranění zasáhl jen do tří zápasů, branku nedal. Teď hrají Pražané ve Slezsku před cestou do Španělska, kde je ve čtvrtek čeká v Evropské lize Villarreal.

„Čeká nás teď velmi náročný program. Věřím, že budeme hlavně všichni zdraví a že tuhle sérii zápasů odstartujeme vítězně,“ doplnil Šilhavý.

Za domácí nesmí kvůli dohodě klubů nastoupit brankář Berkovec, který v Karviné ze Slavie hostuje.

„Pokud bude mančaft maximálně koncentrovaný a většina hráčů podá své lepší výkony, jsme schopni s nimi udělat dobrý výsledek. Z předzápasové přípravy mám dobrý pocit,“ uvedl Jozef Weber, trenér Karviné.



Sparta Praha - Viktoria Plzeň neděle 18.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mavuba, Mareček - Biabiany, Lafata, Vatajelu - V. Kadlec. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel (Limberský) - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.

Možná zápas podzimu, minimálně pro Spartu, která se pod trenérem Stramaccionim ligou potácí a na nedělního soupeře ztrácí rovných dvanáct bodů.

„Ve chvíli, kdy bychom řešili tabulku, by to vytvořilo negativní energii. Musíme se soustředit jen na neděli a nepřemýšlet o zbytku sezony,“ tvrdí Andrea Stramaccioni.

Plzeň přímo na Letné zaútočí na šest let starý rekord Sparty, tehdy Pražané vyhráli devětkrát za sebou. Viktoria má nyní stejný počet vítězství, překoná v neděli svého rivala i v tomto ohledu?

„Mně ta série moc důležitá nepřijde. Já jsem se do Plzně nevrátil kvůli statistikám a rekordům, ale kvůli tomu, abych vyhrával,“ podotkl Daniel Kolář, opora Plzně.

„Chci se zaměřit na zápas, který nás čeká. Rekordy mě moc nezajímají,“ souhlasí trenér Pavel Vrba. „ Víme, že Sparta bude hodně nažhavená, bude chtít dokázat, že svou kvalitu má. Já jsem přesvědčený, že ji má a že je pouze otázkou času, kdy si to sedne,“ dodal.