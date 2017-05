Olomoucká euforie utápí Znojmo. Strašně se natrápíme, říká kouč

„Sigma nám ukázala jednoduchý recept v šestnáctce. Byla efektivní, přímočará a trestala naši lehkovážnou defenzivu,“ lamentoval Kučera. „Sigmě ale jinak fandím, s Baníkem to je tradiční klub, které patří do první ligy. Doufám, že tam budou působit dlouhou dobu,“ popřála přemožitelům dlouholetá ikona Hanáků.

Zatímco hosté čtyři duely před koncem druhé ligy slaví po roční pauze návrat mezi tuzemskou elitu, Jihomoravané se utápí v největší krizi letošní sezony, na výhru čeká Kučerova družina už čtyři duely.

„Za mého působení je to určitě nejhorší období,“ přemítal znojemský kouč. „Působí na nás, že selháváme v koncovce a dostáváme laciné góly. Strašně se natrápíme.“ Jaká to nepříjemná proměna!

Z energické party mladíků, která ještě na počátku jara plnila roli černých koní v dostizích o prvoligový postup, se stal laxní soubor. Alespoň tedy ve vlastním vápně, kde si Olomoučtí včera dělali, co chtěli.

Už po třech minutách se trefil po Vepřekově centru Tomáš Chorý. A přestože domácí v drobném, ale vytrvalém dešti vyrovnali hru, skóre navyšovala Sigma.

„Hráli jsme, co jsme si řekli - otáčeli hru, dávali balony za obranu, celkem jsme se prosazovali rychlostně. Na tyhle momenty se ale nikdo ptát nebude,“ smutnil znojemský záložník Jan Javůrek. „Je to krutý výsledek, ale za první půlku si zasloužili vyhrát,“ dodal jeden ze čtveřice odchovanců Sigmy, kteří se objevili v základní sestavě Jihomoravanů.

Javůrek, stoper Svozil, středopolař Nepožitek a autor jediné znojemské trefy Holub jen ilustrovali, že Znojmo a Olomouc nepojí jen stejné modro-bílé barvy, ale i úzké vztahy. „Sigmě přeju, aby se v lize udržela co nejdéle a stabilizovala kádr,“ vinšoval Javůrek.

Radim Kučera přihlíží hře Znojma.

Na originálnější gratulace ale ve Znojmě nemyslí. Šestý celek druholigové tabulky musí vyřešit výsledkovou mizerii. „Sérii se budeme snažit co nejdříve překazit, nechtěl bych dohrát sezonu s tím, že nám o nic nejde,“ burcuje trenér Kučera, jenž v loňské sezoně málem skromný klub dotáhl do ligy. „To už je nostalgie, je to dávno pryč. Takhle to ve fotbale chodí,“ prohodil.

Nezdařilo se mu to. Ve středu už na znojemském stadionu zažil, jak se slaví postup.