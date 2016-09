Znojmo má ohromnou sílu, soudí pardubický trenér před dohrávkou

„Znojmo je další kandidát, který by se chtěl rvát o postup. Pro nás to bude další těžká zkouška,“ avizuje kouč Pardubic Jiří Krejčí.

„Provedli nějaké změny a možná bude chvíli trvat, než si to sedne. Ale ten mančaft má ohromnou sílu a myslím, že se budou posouvat v tabulce dopředu,“ míní Krejčí.

Znojmo má aktuálně problémy se střílením gólů, když neskórovalo už 205 minut. Svůj podíl může mít i odchod střelců Žondry a Šamánka, kteří loni nasázeli dohromady 17 gólů.

„Mít gólového hráče je výhra. Žondra byl vyloženě gólový, Šamánek se taky uměl prosadit i vlézt do jakékoliv situace ve vápně a udělat tam nepořádek. Takoví hráči vždycky chybí,“ říká Krejčí.

O branky Znojma by se měl starat i loňský kanonýr ČFL, exchrudimský útočník Petr Rybička.

„Umí se chovat ve vápně, je to vyložený koncák,“ charakterizuje Krejčí mládežnického reprezentanta, kterého měli v hledáčku i Pardubice. „Věděli jsme o něm. Byli bychom rádi, kdyby byl u nás, ale rozumím tomu, že si chtěl zkusit první ligu,“ zmiňuje Krejčí přesun talentovaného forvarda z Chrudimi do Brna, odkud ale Rybička odešel hostovat do Znojma.

„Těším se. Bude to zápas proti hráčům, které skoro všechny znám,“ prohlásil Rybička, který se byl o volném víkendu podívat na zápas svých bývalých spoluhráčů.

„Nejsme na tom herně špatně, ale zatím nedáváme moc gólů, a tím pádem nevítězíme. Snad se to prolomí proti Pardubicím,“ doufá dvacetiletý útočník, který stále nemá pevné místo v základní jedenáctce.

„Na herní vytížení si ale nestěžuji, je dobré,“ říká Rybička, jenž se v novém působišti doposud prosadil dvakrát.