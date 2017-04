Nečekám, co udělá gólman, líčí znojemský mistr penalt Teplý

„Asistent Roman Vojvodík, který ho vedl v přípravkách ve Frýdku-Místku, mi říkal, že nikdy neviděl, že by penaltu neproměnil. Tak jsem na něj dal a vyplácí se to,“ popisuje znojemský trenér Radim Kučera, který Teplému hned po jeho zimním příchodu z Třince svěřil roli exekutora kopů z jedenácti metrů. „Jsem mu za to vděčný a doufám, že mu to splácím,“ říká 23letý hráč.

Splácení se mu daří bezchybně, na jaře už ve druhé lize stihl proměnit tři penalty. „Na začátku se vždycky podívám, kde gólman stojí, a potom se rozhodnu pro jednu stranu. Nečekám, co udělá, jdu na jistotu. A zatím mi to vychází,“ přibližuje Teplý svoji metodu.

Naposledy proti Žižkovu si nic nedělal ani z poučky, že faulovaný hráč by penaltu kopat neměl. „To pravidlo znám, ale já se na to neohlížím. Zaprvé jsem byl určený a za druhé na penaltu jdu s tím, že ji prostě proměním.

Věřím si, takže nemám důvod penaltu nekopat,“ oznamuje Teplý. Ten na jaře přidal i dva zásahy ze hry, s pěti góly už se tak dělí o čelo žebříčku týmových střelců. „Dávám za to zásluhu celému týmu, není to jen o jednotlivci. Záleží i na trenérovi a stylu, ten znojemský mi vyhovuje, hraje se hodně dopředu. Zatím jsem tady nadmíru spokojený,“ pochvaluje si útočník, který v Třinci i kvůli zranění mnoho šancí nedostal.

„Je na něm vidět chuť, kterou přenáší i do zápasů. Je to komplexní hráč, který je rychlý, ale zároveň neuhýbá ze soubojů. Je hodně pracovitý a hladový po gólech, v šestnáctce je to zabiják,“ velebí zimní posilu kouč Kučera. „Celkově máme velice kvalitní útočnou trojku. Kluci jsou hodně nebezpeční a přímočaří, soupeřům hodně zatápí.“

Znojemští by tak ve finiši rádi vylepšili aktuální 6. pozici.