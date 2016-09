Říkali mu český Cafú. Spoluhráče tím vždycky rozesměju, říká Helísek

„Když jsem hrál v Dunajské Stredě, majitel klubu mi říkal, že jsem český Cafú,“ chechtá se 34letý Helísek. „Od té doby si tak ze srandy říkám a kluky v týmu tím vždycky rozesměju, když to připomenu,“ dodává znojemský bek, jehož čeká druholigová předehrávka proti nováčkovi z Vítkovic.

Ačkoli jeden z nejzkušenějších znojemských hráčů přezdívku občas použije, srovnávání s jihoamerickou ikonou se brání. „Naběhal toho o hodně víc než já, hodně pendloval u lajny. Taky hrál v top klubech v Evropě, kdežto já hraju druhou ligu,“ prohodí Helísek.

Kromě postu má však rodák z Radějova s neúnavným Cafúem, jenž před osmi lety v AC Milán ukončil kariéru, totožnou i další vlastnost – zápal pro hru. „Heli je velice poctivý kluk, který tomu dává všechno,“ oceňuje znojemský kouč Radim Kučera. „Líbí se mi na něm, že když na tréninku prohrává, začne na ostatní řvát a hecovat je. Burcuje sebe i ostatní a dovede najít správný okamžik, kdy dát takový impulz. Ideální typ pro trenéra,“ pokračuje Kučera. „Nemám rád, když někdo něco odflákne nebo ztratí lehký balon,“ vysvětluje znojemský křikloun.

Znojmo, kterému na jaře jen těsně unikl postup do nejvyšší soutěže, je nyní po šesti odehraných kolech šesté. „Můžu říct, že přístup v letošní sezoně je super,“ libuje si Helísek. „Mladí kluci, co přišli, se chtějí zlepšovat. Loni měli kluci něco odehráno, ale cítil jsem, že se jim moc nechtělo trénovat,“ říká Helísek, který před dvěma lety kopal ve Znojmě nejvyšší soutěž.

Zatímco mnoho jeho bývalých parťáků se v ní udrželo, on zůstal s kapitánem Cihlářem ve Znojmě jediným pamětníkem slavné ligové éry. „A už si ani nemůžu extra vybírat, zájem je o mladší hráče. Do Znojma jsem přišel ve třiceti a teď už jsem pro ligu starý,“ uvědomuje si chlapík, jenž je druhý nejstarší hráč týmu.

Cestu mezi fotbalovou elitu si tak musí proklestit jedině se Znojmem přes líté druholigové boje. „Loni jsme měli výbornou sezonu, bude to těžké zopakovat,“ přemítá bývalý křídelník Mutěnic či Jihlavy. „Když se budeme pohybovat do pátého šestého místa, budeme spokojení. A jestli uděláme nějakou šňůru, může se nám to povést,“ věří.

Jihomoravané, kteří si duel s Vítkovicemi přesunuli netradičně na dnešek kvůli víkendovému vinobraní ve Znojmě, mohou ve čtvrtek zaknihovat třetí triumf v pouhých osmi dnech. Minulou středu přestříleli Pardubice 5:2.

I v sobotu v Prostějově vydolovali tři body. Po výhře 2:0 se do Znojemských neprofesionálně opřel prostějovský kouč Miroslav Takáč, jemuž se nelíbilo znojemské kouskování hry, duel označil za selanku. „Kdybychom body neuhráli, budeme namočení dole, ale teď jsme se vyšvihli a snad na vrchu zůstaneme až do konce sezony,“ doufá běhavý matador Helísek. „Vždycky jsem patřil mezi rychlejší, zatím mě rychlost neopustila. Sice je to horší než před pěti šesti lety, ale problém s tím nemám,“ ujišťuje znojemská opora.