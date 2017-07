Znojmo čeká brutální start. Snad se od něj odrazíme, doufá kapitán

Tohle předsevzetí se Znojemským v uplynulých letech dařilo plnit. Ať už pod Leošem Kalvodou, který je vytáhl až do nejvyšší soutěže, či v posledních dvou sezonách při velení Radima Kučery sázeli na útočný fotbal. V létě trenérskou štafetu převzal Jiří Balcárek. „A chtěl bych se za tu možnost odvděčit,“ oznámil kouč, který přišel z Uničova.

S ním ovládl MSFL a v horních patrech má za úkol držet také Znojmo. „Chceme hrát o nejvyšší příčky,“ hlásí kapitán Tomáš Cihlář. „Cílem je zopakovat umístění do šesté pozice,“ přidal konkrétní metu klubový prezident Ota Kohoutek.

Tomu se podařilo zabránit „zemětřesení“, které loni zamíchalo se znojemským kádrem. Tentokrát modrobílá družina zůstala pohromadě, ale zato se kvůli zraněním smrskla.

„Příprava byla hektická, museli jsme odbourávat některé tréninky,“ přiblížil Balcárek, jehož zdecimovaný celek musel zvládnout 11 testovacích duelů. „Mrzí mě, že jsme nemohli vyzkoušet určité varianty, jak hráče použít, ani různá rozestavení. A také jsme museli ustupovat v náročnosti tréninku, abychom mohli zápasy odehrát.“

I proto vyčkává nejen na uzdravení stopera Mezlíka, ale také na případné posily. „Intenzivně pracujeme na tom, abychom do procesu zapojili jednoho až dva hráče, a mohli tak odehrát soutěž se širším kádrem,“ podotkl Kohoutek.

Kde přesně bude potřeba celek doplnit, mohou odkrýt úvodní dvě kola, která budou pro Znojmo brutální. Po startu v Příbrami přivítá příští pátek dalšího spadlého ligistu z Hradce Králové.

„Je to těžký los, ale když se nám podaří uhrát nějaké body, můžeme se od toho odrazit a nastartovat se,“ věří Cihlář. „Kostra zůstala stejná, s novými hráči jsme se poznali, takže víme, co od sebe čekat. Teď záleží, jak to převedeme do sezony.“

V ní by Znojmo po dvouletém odloučení znovu měl vést záložník Lacko. Naopak chybí ryzí střelec. „Góly se budou muset rozložit mezi víc hráčů,“ ví Balcárek.