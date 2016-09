Znojemští fotbalisté tratili další oporu. Teď hledají náhradu i klid

„Pro trenéra je těžké, když ztratí takové bombarďáky, jako byli Šamánek, Žondra nebo Ledecký. Byla to velká ofenzivní síla, která měla spoustu gólů a asistencí,“ říká Kučera. „Sice bych byl rád, kdyby tu kluci zůstali a posunuli se dál. Teď je musí zastoupit jiní, kteří dostanou šanci.“

Ta první přichází ve středu. Znojmo od 17.00 v televizní dohrávce (přímý přenos vysílá ČT sport) hostí Pardubice. Kučerův soubor čeká druholigový mač po dvanáctidenní odmlce, kterou vyplnil tréninkovým drilem. „Kluci se smáli, že nám skončilo soustředění,“ prohodí znojemský trenér.

Svěřence sice jednou vzal na cyklistickou vyjížďku do Podyjí, většinu dní ale s nimi strávil na hřišti při dvoufázových trénincích. „Nabrali jsme objem a zkoušeli věci, ve kterých jsme hořeli, což byla ofenziva a zakončení,“ líčí Kučera. „Musíme mít klid, rozvahu i štěstí a věřím, že jsme schopní Pardubice porazit.“

Tříbodová vzpruha by byla potřeba. Jihomoravané po úvodní remíze 1:1 s favorizovanou Ostravou a gólové explozi 5:2 ve Vlašimi dvakrát střelecky propadli.

Po porážkách 0:3 s Opavou a 0:1 v Českých Budějovicích se 1. SC, které v minulé sezoně bylo jedním z nejpříjemnějších překvapení soutěže, choulí na 12. příčce. Je to i daň za rozsáhlou obměnu kádru, který opustila více než polovina hráčů ze základní sestavy. A přestup Ledeckého ukazuje, že odchody pokračují i v sezoně.

Ve Znojmě věří, že opory mohou nahradit z vlastních zdrojů, klub však zároveň jedná s ligovými celky o posilách.

„Nechci být konkrétní, asi si každý domyslí, do které řady jednu nebo dvě posily sháníme. Možná vyjdou obě, možná ani jedna. Je to padesát na padesát,“ sděluje Kučera. „Šanci máme do čtvrtka. Třeba to ale dopadne a proti Pardubicím vytáhneme nějakého žolíka,“ dodá tajemně znojemský kouč.