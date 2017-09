Když se fotbalová liga mění v házenou. Kdy je hra rukou dovolená?

Fotbalová liga má za sebou šest kol, v nichž se událo mnoho kontroverzních momentů v souvislosti s hraním rukou.

Kdy se má a nemá pískat přestupek? Zmatení jsou fanoušci, trenéři, hráčí a nejspíš i samotní rozhodčí. Stačí si projít jednotlivé případy a konfrontovat je s názorem komise rozhodčích.

Když ve druhém kole sudí Příhoda odpískal přestupek ostravskému Barošovi, který následně skóroval do sítě Slavie, fotbalová veřejnost i aktéři to vzali s pochopením.

Baroš nehrál rukou úmyslně, měl ji u těla i v přirozeném pohybu a míč vyražený brankářem Laštůvkou ho trefil z beprostřední blízkosti. Před brankou soupeře si však pomohl ke gólu.

„Rozhodčí Příhoda postupoval při posuzování hry rukou v pokutovém území správně,“ sdělil místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna.

Ale proč postupoval správně? Při svém verdiktu zvýhodnil bránící mužstvo, což podle výkladu pravidel udělal dobře.

V pravidlech se píše, že „o úmyslné hraní rukou se jedná, jestliže se hráč míče dotkne nebo jím zahraje rukou nebo paží, aby získal výhodu“.

Při posuzování, zda se jedná o úmyslnou hru rukou, musí být vzato v úvahu následující: pohyb ruky proti míči, vzdálenost mezi hráčem a soupeřem s míčem, poloha ruky neznamená, že se nutně jedná o přestupek atd. Zvlášť se posuzuje sporné hraní rukou v pokutových územích a to jsou přesně situace, které nastaly v úvodních šesti kolech.

V předchozím pátém dějství komise vytkla rozhodčímu Machálkovi, že odpískal penaltu za ruku jihlavského Krejčího v Teplicích. Trubač vypálil za hranicí vápna, hostující stoper se otočil zády a míč směřující na bránu ho trefil do paže, kterou měl u těla.

„Rozhodčí Machálek hrubě chyboval, neoprávněně nařídil pokutový kop za hru rukou hostujícího hráče,“ znělo stanovisko komise. S tím lze souhlasit.

Rovněž v 5. kole zahrál rukou ve vápně plzeňský Živulič, po hlavičce ostravského Baroše však měl ruku od těla. Míč se od ní odrazil a usnadnil práci brankáři Kozáčikovi.

„Nešlo o úmyslnou hru rukou, byla trefena z bezprosztřední blízkosti. Také UEFA říká, že penaltu v těchto situacích nenařizovat,“ tvrdil předseda komise rozhodčích Michal Listkiewicz.

Když je ruka neúmyslná, penaltu nenařizovat

Takže když je hraní rukou v pokutovém území neúmyslné, penaltu nenařizovat.

Podle toho se řídil sudí Zelinka ve třetím kole v Liberci, kdy si sparťan Ben Chaim obhazoval Coufala, mohl jít do velké šance, ale liberecký obránce zasáhl míč rukou, kterou měl v úrovni prsou a od těla. Komise tento moment rozhodčímu nevytkla, takže si zřejmě počínal správně.

Stejně jako sudí Proske ve 4. kole na Bohemians, kde ve skluzu v pokutovém území při blokování centru zahrál rukou slávista Hromada.

„Rozhodčí Proske postupoval správně, když nenařídil pokutový kop při neúmyslné hře rukou Hromady,“ konstatoval místopředseda Mlsna. Mimochodem, před necelým rokem za podobný zákrok sparťana Costy v Evropské lize domácí Southampton penaltu zahrával...

Je možné, že se od léta pravidla změnila, jsou benevoletnější, při hraní rukou zvýhodňují bránící tým. V pokutovém území je přestupek zvlášť citlivý. Pokud je ruka sporná, je sporná i penalta a poté by byl sporná i gól.

Rukou ke gólu, to je přece přestupek, ne?

Jenže o víkendu se udály jiné případy, rozhodně v nich nebyl zvýhodněn bránící tým. Naopak, útočící mužstvo díky hře rukou získalo výhodu a dosáhlo branky.

„Míč mě do ruky zasáhl, ale neúmyslně,“ přiznal olomoucký stoper Václav Jemelka, když proti Slavii vyrovnal. „Jestli platí gól rukou, tak nevím, co na to říct,“ kroutil hlavou slávistický kapitán Milan Škoda.

„Porušení pravidel jsem neviděl. Po centru do pokutového území hráč Slavie odehrál míč, který trefil někam do těla Jemelku,“ hájil se sudí Karel Hrubeš. Pro deník Sport řekl, že pokud by ji postřehl, branku by neuznal.

Na Spartě při centru z rohu zahrál rukou domácí Hovorka. Sice neúmyslně, ale díky tomuto zásahu se poté k němu míč vrátil a on mohl snadno skórovat.

„Ani nevím, co se tam stalo. Bylo to v rychlosti. Byl tam prodloužený balon, míč se objevil přede mnou a já ho tam doklepl,“ popisoval Hovorka, který si nebyl vědom, že by hrál rukou.

„Byl jsem přesvědčený a stále jsem, že sparťanský hráč si hodil míč před sebe rukou. Tak jsme běžel za rozhodčím a ten mi řekl, že to viděl a že to nepískne. Tím to pro mě skončilo. Jestli to byl přirozený pohyb, tak asi jo. Nemůžu se na sudího zlobit,“ líčil karvinský brankář Berkovec.

Jak se k případům v Olomouci a na Spartě postaví komise rozhodčí? Verdikt vysloví v pondělí večer.

Měl sudí Nenadál na Spartě odpískat přestupek, aby zvýhodnil bránící mužstvo? Vždyť Hovorka získal výhodu a dal gól. Jemelka dokonce rukou skóroval, byť nejspíš rovněž s ní nezahrál úmyslně.