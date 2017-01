Zlínský Hájek čeká, co bude. Plzeň a Sparta se neodmítají, říká

Na úvodním tréninku zimní přípravy fotbalistů Fastavu Zlín jejich kapitán nechyběl. Pokud ji Tomáš Hájek dokončí ve věhlasnějším klubu, překvapení to nebude.

„Něco se děje i neděje. Chtěl bych tady svým způsobem pokračovat, ale když přijde nabídka, a doufám, že přijde, tak bych ji chtěl využít,“ říká na rovinu jeden z nejlépe hodnocených stoperů ligy. „Nabídky Plzně a Sparty se neodmítají.“

Takže zájem Plzně potvrzujete?

Je tam i Plzeň. Čekám, co bude. Jsem profík, takže musím respektovat všechno. Ale když nabídka přijde, budu uvažovat o odchodu.

Na čem to záleží?

Do toho nevidím. To si musí řešit na vyšších pozicích. Ke mně se dostane finální verze.

Dokdy má být jasno?

Věřím, že se to vyřeší co nejdříve. Abych měl klid já i zainteresované týmy, abych se mohl soustředit na práci ve Zlíně, nebo jinde.

V létě zkrachoval váš přestup do Liberce. Byl byste hodně zklamaný, kdyby to znovu nevyšlo?

Vypadalo to, že bych mohl odejít. Byl jsem zklamaný, ale jak začala liga, plně jsem se koncentroval na Zlín a byl jsem rád, že jsem zůstal. Teď je to jinačí. Vím, že se v zimě nedělá tolik transferů jako v létě. Ale když bude možnost se posunout dál, velice rád bych šel.

I do ciziny?

Nějaké náznaky byly, ale nic konkrétního na stole neleží.

Největší zájem je o vás, druhého stopera Jugase a záložníka Vukadinoviče. Asi není reálné, že klub pustí všechny tři, že?

Nedá se to čekat. Kdyby odešli dva tři hráči, bylo by to veliké oslabení. Je to také vázané smlouvami jednotlivých hráčů. Pro někoho je výhodou, že má kratší smlouvu, pro jiného ne. Budeme čekat, jak se k tomu postaví zájemci a Zlín.

Jak jste na tom se smlouvou vy?

Mám ji ještě na rok.

Po podzimu před tým předstoupil majitel klubu Zdeněk Červenka a apeloval na vás, abyste zůstali a pokusili se vykopat evropské poháry. Co jste na jeho slova říkali?

Vnímali jsem je pozitivně, protože sezona se hodnotí jinak, když jsme skončili poměrně vysoko. Chtěl, abychom zůstali, ale řeknu to upřímně. Není to jenom o penězích. Hrajeme o evropské poháry. Ale všichni víme, že jsme absolvovali podzim ve třinácti lidech. A jestli chce jít klub do pohárů, musí tady být vyšší konkurence, větší zastupitelnost.

Přitom už odešel nejlepší podzimní střelec, Haris Harba.

Čekal jsem, že se vydá jinam. Chce se někde usadit. Je to pro nás škoda, protože se tady zvedl. Přeju mu, ať se mu daří. Že zvolil Koreu, je jeho směr.

Na spadnutí bylo hostování Lukáše Železníka ze Slavie, teď ale není aktuální. Uvítali byste, kdyby se vrátil?

Psali jsme si, že dostane asi šanci v přípravě. Chce se s tím poprat. Je pracovitý, má na to. Bohužel ho limitovalo zranění. Skoro rok byl bez fotbalu, což je složité. Celý Zlín by ho bral. Zná to tady, pomohl by nám. Ale zase nevím, jestli by to pro něho nebyl krok zpátky. Hrál by první ligu o Evropu, ale když je člověk ve Slavii, chce se prosadit a ukázat, že na to má.