VIDEO: Krásný gól Halody nasměroval Strání za pohodlnou výhrou

Hráči Strání v minulém kole deklasovali Chropyni vysoko 5:0 a na povedený výkon navázali. Už v desáté minutě se parádně trefil Haloda, jenž se přimotal i ke gólu číslo dvě: jeho bomba do tyče se odrazila k Vítu Valentovi, ten našel volného Juraje Križáka, který hlavou přehodil brankáře hostů.

Další videa Pusťte si také sestřihy z dalších soutěží

„Na výborný zápas s Chropyní se nám herně podařilo navázat pouze v prvním poločase, kdy jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili,“ říkal v rozhovoru pro klubový web trenér Strání Zdeněk Šebesta. Druhá půle už byla vyrovnanější, Fryšták domácí zatlačil a dokonce trefil i břevno.

Avšak Strání dvoubrankový náskok uhájilo a v nastaveném čase přidalo ještě jeden gól - Vojtěch Čaňo ideálně načasoval kolmici na Križáka, který se tváří v tvář brankáři nemýlil a uzavřel skóre na konečných 3:0.

Videa, tabulky... Jak dopadly zápasy v jiných soutěžích, najdete na webu výsledky.com. Duely můžete sledovat i živě na tvcom.cz.

„Musím složit obrovskou poklonu všem hráčům Fryštáku, nikdo z nás si nedovede představit, jak moc těžké je pro ně v těchto chvílích myslet na fotbal. Oni však svým výborným výkonem uctili památku svého kamaráda a spoluhráče Martina Trojáka, který jim za to stoprocentně bude z nebe držet palce, aby se co nejdříve prokousali tabulkou do míst, na které rozhodně svými výkony patří,“ dodal kouč Šebesta.

Výsledky 4. kola: Kelč - Vsetín 1:2 np (1:1), Bystřice p.H. - Chropyně 0:1 (0:0), Morkovice - Luhačovice 0:4 (0:3), Rožnov p.R. - Baťov 1930 2:3 np (2:2), Štítná n.Vláří - Vigantice 1:2 (1:2), Strání - Fryšták 3:0 (2:0), Boršice - Provodov 4:1 (1:0).