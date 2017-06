VIDEO: Gólové hody na Zlínsku. Štítná jich dala pět, Strání dokonce sedm

U kanonád nebyly celky s nejlepšími útoky v soutěži - tento primát zatím patří Baťovu, který nastřílel už 57 branek, ačkoliv je až sedmý v tabulce. Zato Chropyně a Boršice jsou týmy s nejpropustnějšími obranami. První jmenovaní inkasovali už šedesátkrát, druzí o gól méně.

Videa, tabulky... Jak dopadly zápasy v jiných soutěžích, najdete na webu výsledky.com. Duely můžete sledovat i živě na tvcom.cz.

Strání bojuje o druhé místo se Vsetínem a Morkovicemi - tato družstva jsou do čtvrté příčky seřazena s bodovým odstupem. Ve zbylých dvou kolech by mohl překvapit ještě pátý Provodov, to by ale musel vyhrát zbylé duely a všichni před ním nesměli získat ani bod.

Další videa Pusťte si také sestřihy z dalších soutěží

Výsledky 24. kola: Baťov 1930 - Vigantice 3:2 (3:1), Luhačovice - Fryšták 3:1 (1:0), Provodov - Vsetín 1:4 (1:2), Rožnov p.R. - Kelč 2:1 (0:1), Morkovice - Bystřice p.H. 2:0 (0:0), Štítná n.Vláří - Chropyně 5:0 (4:0), Strání - Boršice 7:0 (4:0).