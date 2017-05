Zlínský Pazdera: Vítězství v lize nám před finále poháru pomůže

V lize šanci na postup do evropských pohárů definitivně ztratili minulý týden v Brně. Přesto fotbalisté Fastavu Zlín sobotní zápas s Jihlavou neodepisují. „Pro sebedůvěru před finále poháru je vítězství důležité. Lépe by se nám pak na utkání připravovalo,“ uvědomuje si obránce Lukáš Pazdera.

A hned připomíná nečekané dubnové vítězství v semifinále MOL Cupu na hřišti Slavie Praha. „Předtím jsme poprvé na jaře v lize vyhráli na Bohemce. Každým vítězstvím jdeme nahoru, nic nepodceníme,“ slibuje Pazdera před mačem se zachraňující se Vysočinou.

Atmosféru blížícího se finále vnímá jako většina hráčů v kabině. „V hlavách to máme. Víme, že bude vyprodané. Málokdo z nás takový zápas ve své kariéře hrál. Tíha utkání na nás dopadne, bude to svátek fotbalu pro oba týmy,“ zmiňuje opavského soupeře, který je ještě překvapivějším finalistou poháru.

O Pazderově účasti v rozhodujícím zápase přitom panovaly pochyby. Týden před minulým ligovým utkáním netrénoval, v zápise o střetnutí s Brnem byste jeho jméno hledali marně.

„S trenéry jsme se dohodli, že raději ligový zápas vynechám, pošetřím se a dám se dohromady,“ podotkl pravý bek, který se tento týden zapojil naplno do přípravy a v sestavě proti Jihlavě by neměl scházet.

Co ho přesně trápilo, nechtěl prozradit. „V Brně jsem potkal opavského asistenta Pepu Nádvorníka a ptal se mě, co mně je. Řekl jsem mu, že je to jak v hokejovém play-off, ve kterém se o zranění nemluví.“

V sobotu se na hřišti šetřit nebude. Zlín se bude v této sezoně loučit v domácím prostředí se svými příznivci, kterým na jaře moc radosti neudělal. Od listopadového vítězství nad Brnem čeká na domácí výhru sedm utkání.

„Sobě i fanouškům to dlužíme,“ přiznává Pazdera. Klub jim za přízeň v celé sezoně poděkoval symbolickým vstupným za deset korun.

Pazdera a spol. navíc usilují o historicky nejlepší umístění klubu v nejvyšší soutěži od rozdělení federace v roce 1993. K překonání bodového maxima ze sezony 2000/01 mu chybí čtyři body. Zlín tehdy jako nováček skončil sedmý, teď je šestý a bez ohledu na sobotní výsledek se nepohne nahoru ani dolů. „Chceme se na šestém místě udržet,“ přeje si Pazdera.

Sobotní utkání bude také derniérou trávníku. Už začátkem příštího týdne ho těžké technika strhne, nový se začne pokládat hned poté. Stávající plocha má už nejlepší roky za sebou. Novou by fotbalisté rádi pokřtili v Evropské lize. Nejdříve však musí získat domácí pohár.