Bony je vzor. Láká mě Německo, vypráví zlínský Traoré

Jeho zářijový transfer z druholigového Táborska žádný poprask nezpůsobil. Pro fotbalový Fastav Zlín však může Ibrahim Benjamin Traoré znamenat nečekané terno. „Chtěl bych si jednou zahrát v Německu. A nejen kvůli samotnému fotbalu. Loni jsem tam byl na dovolené a moc se mi tam líbilo,“ svěřil se rodák z Pobřeží slonoviny.

Traorého přestup do zahraničí není na pořadu dne, vyloučený však zdaleka není. Přestože hraje nejvyšší českou soutěž prvním rokem, ukazuje značný potenciál.

V úterním vítězném semifinále na hřišti Slavie zastínil ve středu pole všechny hráče ligového lídra. V klíčové akci zápasu sebral míč známějšímu krajanovi Delimu a Holíkovi přichystal postupový gól.

„Má na to, aby hrál i v lepších týmech. Šikovný fotbalista, není divu, že se po ně dívají jiné kluby,“ říká Josef Hnaníček, který s ním nejčastěji nastupuje uprostřed zlínské zálohy.

Hnaníček hrál v Příbrami také vedle Deliho, takže jeho srovnání obou borců z Pobřeží Slonoviny má váhu: „Oba jsou podobné typy. Ibra toho spoustu odběhá, vybojuje hodně míčů, je silný na balonu.“

Také trenér Bohumil Páník si ho cení hodně vysoko. „Čeští hráči takové dispozice nemají, což je dáno morfologií stavby těla. Ibra je elastický, po zisku míče je pro soupeře nepředvídatelný, má obrovský běžecký potenciál,“ líčí Páník, jemuž chybí od Traorého jen lepší koncovka. „Až vstřelí první gól v lize, tak věřím, že to protrhne a bude je přidávat pravidelně. Pak jeho hodnota ještě vzroste.“

Traoré přišel do Česka v listopadu 2013 na zkoušku do Táborska. V libyjském celku Al Ahlí Bengház už neviděl budoucnost.

„Česko jsem bral jako ideální zemi k adaptaci na evropský fotbal. Bylo pro mě hodně těžké, jen tak se přestěhovat z jedné země do druhé, navíc s jinou kulturou a klimatem. Ale zvykl jsem si,“ podotkl Traoré.

Inspiroval se přitom příběhem krajana Bonyho Wilfieda, který se ze Sparty odrazil přes nizozemský Arnhem až do Manchesteru City.

„Kdo by nechtěl mít takovou kariéru jako on. Každý máme v životě nějaký ten vzor,“ vyprávěl před lety v rozhovoru pro web druhé fotbalové ligy.

V Táborsku načínal loni na podzim čtvrtou sezonu, když ho koupil Zlín. Zájem o Traorého projevil také Liberec. „To jsem ale nevěděl.“

Na Moravě se bleskově adaptoval. „Ve Zlíně se cítím skvěle, mám kolem sebe kamarády. Nejlepším je Dame Diop. Když jsem sem přišel, tak se mě hned ujal,“ zmínil senegalského útočníka, se kterým vytvořil nerozlučnou dvojici a se kterým bydlí ve městě ve stejném hotelu.

Ačkoli je v Česku už čtvrtým rokem, zůstává u francouzštiny nebo angličtiny. Přestože si na češtinu netroufá, v kabině je oblíbený.

„Je to veselý kluk. Když do něho cvrknete, tak krásně zazvoní. Výborný člověk. Veliký, široký úsměv, pokud se dělá legrace. Kluk, který si velice váží, že tady je. A my si zase vážíme, že tady je,“ říká trenér Páník.

Po úterním postupu do finále národního poháru se Traoré odvázal ještě na hřišti. V objetí skončil i s majitelem klubu Zdeňkem Červenkou. Na videu, které klub umístil na svůj Facebook, z Traorého radost jen tryskala.

„Byl jsem hodně šťastný,“ znovu se rozzářil.

Vítězství v poháru - to je velká motivace. „Zahráli bychom si Evropskou ligu. Sleduje ji hodně skautů, mohli bychom se v ní ukázat,“ přeje si Traoré.

Nejdříve musí Zlín zvládnout finále s Opavou. A Traoré o kvalitách soupeře dobře ví, ve druhé lize se s ní několikrát utkal. „Bude to těžký zápas, ale pamatuji se, že jsem Opavě dal dvě branky,“ zavzpomínal s optimismem na vzájemné duely.

To ještě nastupoval na hrotu. Agent ho do Česka nabízel jako útočníka, tady ho přeškolili na středního záložníka. „Můžu hrát ofenzivního i defenzivního, je mi to jedno,“ prohodil Traoré, který udivuje fyzickým fondem.

Od té doby, co nastoupil ve 12. kole v Mladé Boleslavi v základní sestavě Zlína, vynechal v lize jen 18 minut v posledním utkání s Bohemians kvůli drobnému zranění.

„Nevím, kde vyrůstal, ale určitě je to velice odolný člověk. Za tu dobu, co je u nás, jsem ho neviděl u lékaře,“ všiml si Páník. „Dovede problém odhalit dříve a zajde si za fyzioterapeutkou.“

V sobotu proti Boleslavi ho Páník znovu vyšle na hřiště. „Pořád je to fotbalista, který se učí ligu hrát. Je to dobrý žák. Věřím, že bude lepší a lepší.“

Pak si třeba může Traoré splnit sen o zahraniční lize, byť je mu už 28 let. Nemálo fotbalistů dozrává až s věkem a Traoré dostal šanci později.