Zlínský kapitán Janíček si oddechl, nemusí s kolenem na operaci

„Mám poškozené kloubní pouzdro. Může být natažené. Je to lepší varianta,“ povídal Janíček, když dorazil s diagnózou od lékařů na pondělní dopolední trénink.

Před pátečním přípravným zápasem s Vítkovicemi se mu koleno nepřirozeně prohnulo, když zablokoval nahrávku spoluhráče Podia. „Byla to nešťastná náhoda. Nemohl za nic,“ nevyčítal argentinskému záložníkovi. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. Ryšavému bojovníkovi hrozilo, že přijde o celý podzim. Pesimistické odhady se naštěstí nenaplnily.

„Moc jsem o tom přemýšlet nechtěl,“ zaháněl Janíček přes víkend chmury.

Do balonů si ale minimálně tento týden nekopne. Zahálet přesto nebude. „Budu chodit na rehabilitaci a udržovat se v posilovně. Co nejdříve bych chtěl jezdit na kole a pak pomalu běhat,“ plánuje zlínský veterán. Kdy se vrátí do plné zátěže, si netroufl odhadnout. „Bude záležet, jak mě to bude omezovat. Doufám, že začnu hrát dříve než za tři týdny,“ přeje si Janíček.

Jisté je, že nestihne sobotní domácí ligový zápas s Teplicemi ani premiérové střetnutí skupinové fáze Evropské ligy proti moldavskému klubu FC Sheriff Tiraspol příští čtvrtek v Olomouci.

„Mrzí mě to hodně. Ale je to fotbal. Čím je hráč starší a zranění zažil více, tak ví, že přicházejí v nejméně vhodnou dobu,“ říká smířlivě.

Janíček není jediným marodem v týmu kouče Bohumila Páníka. Dnes by se měl vrátit z Francie útočník Jean-David Beauguel, jehož vyřadila záda. Stoprocentně fit není ani další útočník Dame Diop a dvojice čerstvých posil Petr Hronek - Libor Holík.