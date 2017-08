Fotbalový Zlín sčítá ztráty, záložník Jiráček bude chybět týdny

Za sebou mají teprve první ligový zápas sezony a fotbalisté Fastavu Zlín už musejí řešit absence klíčových hráčů. MF DNES přináší jejich souhrn.

Petr Jiráček

Ze zápasu v Liberci odstoupil střední záložník s bolestivou grimasou v 74. minutě na nosítkách, v pádu na zem si vykloubil rameno. Nahodit zpět se ho povedlo až v místní nemocnici.

„Prvotní vyšetření neukázalo poškození kostí ani vazů. Cestou zpátky mohl dokonce trochu hýbat ramenem,“ informoval manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Absenci bývalého českého reprezentanta nebyl ještě schopný odhadnout. „I kdyby nemusel na operaci, trénovat nebude týdny,“ naznačil Grygera, že Jiráček zřejmě nestihne start Evropské ligy 16 .září.

Pablo Podio

Argentinskému středopolaři vyskočily v půlce července vysoké horečky, po dvou dnech se mu vrátily a následné vyšetření odhalilo lehčí formu zápalu plic. Momentálně je ve stavu rekonvalescence a netrénuje. „Nechceme nic uspěchat, na Brno určitě nachystaný nebude,“ podotkl Grygera.

Lukáš Železník

Pár dnů po návratu do Zlína si odchovanec klubu obnovil zranění operovaného kotníku a vynechal i soustředění v Polsku. Zápas v Liberci sledoval už z lavičky. „Lukáš trénoval naplno dva dny, proti Brnu by už mohl nastoupit,“ míní Grygera.

Lukáš Bartošák

Do Liberce, odkud v létě do Zlína levonohý univerzál přestoupil, nejel kvůli bolavé kyčli. „Běhat může, na pondělním tréninku vypadal lépe. Do zápasu s Brnem se dá snad dohromady,“ věří Grygera.

Daniel Holzer

Utkání v Liberci odehrál celé, přestože měl potíže s očima. „Vypadá to na zánět spojivek,“ uvedl Grygera.

Ubong Ekpai

V Liberci ho trenéři stáhli po hodině hry, nigerijský rychlík si přitom držel zadní stehenní sval. „Nemělo by to ale být nic vážného,“ uklidňoval Grygera. Ekpai šel dolů z preventivních důvodů, stejně jako Beauguel, jemuž se ozvala záda.

Ondřej Bačo

Mladý obránce, s nímž počítal trenér Páník do stoperské dvojice ke Gajičovi, promarodil podstatnou část přípravy s nataženým svalem. V pondělí už nastoupil do utkání Juniorské ligy proti Slovácku.