V Chorvatsku by tým jako Zlín nemohl hrát o první místo, tvrdí Živulič

Proč myslíte?

Je velký rozdíl mezi Dinamem Záhřeb a ostatními týmy. Někteří hráči v Dinamu berou za rok milion eur. V menších klubech méně než v Česku, peníze někdy nechodí včas. V Dinamu jsou šikovní cizinci, kteří hrají za Chile nebo jiné reprezentace. Může se stát, že by takový tým jako my vedl první dvě tři kola, ale po sedmém už ne. Na to bohužel nemají. Proto je Dinamo každý rok mistrem. Možná týmy Rijeky nebo Osijeku by mu to mohly letos trochu znepříjemnit. Osijek teď vyhrál po 13 letech na Dinamu. Kdo byl v Chorvatsku podobný outsider před startem sezony jako Zlín?Takový Inter Zaprešić. Postoupili do ligy ve stejný rok jako my a udrželi se. Navíc mají stejné klubové barvy – žlutou a modrou.

Zaznamenali v Chorvatsku, že Zlín vede senzačně českou ligu?

Nechci říct, že je česká liga úplně mimo. Pár chorvatských hráčů se tady objevilo. Kukec hraje v Teplicích, Renato Kelič byl v Liberci... České kluby mají sice vyšší koeficient v pohárové Evropě, ale u nás neberou, že česká soutěž má o moc vyšší úroveň než chorvatská. Nikdo mi zatím nevolal, ještě tak možná z Rijeky, odkud pocházím. Naposledy mi volali novináři, když jsme hráli na Euru s Českem.

Ale rodina zaregistrovala, jak se vám daří, ne?

Rodiče zrovna přijedou na Spartu. Každé tři měsíce se vídáme. V létě jsem byl v Rijece a teď to vyšlo na září ve Zlíně. Že hrajeme se Spartou, to byla náhoda.

Ví, o jaký zápas jde?

Jasně. Taťka sleduje všechny zlínské zápasy. Každý hráč má od klubu dvě permanentky, takže se sháněním lístků nebyl problém.

Cítíte v kabině, že se blíží mimořádný duel?

Nechci říkat, že to bude výjimečný zápas. Dali jsme se do kupy, ztratili jsme jen dva body a každý se nás bude snažit porazit. Každý duel je pro nás stejný, ať to bude Sparta, nebo příští kolo Hradec Králové. Chceme hrát pořád stejným způsobem. Ale samozřejmě nás těší, že bude plný dům. Každý hráč doufá, že si zahraje více takových utkání.

Jaká je atmosféra v týmu, převažuje očekávání, nervozita?

Zápas hrajeme až v pondělí, takže to bude dlouhý týden, jaký jsme měli předtím doma s Karvinou. Od derby na Slovácku to bude deset dnů. Těšíme se, jde vidět, že přijde výjimečný zápas.

Víte, že je Sparta nejúspěšnější klub české historie?

Jasně, už jsem tady dost dlouho, abych to věděl.

Hodně se mluví o Tomáši Rosickém, který se teď vrátil z Arsenalu. Co o něm víte?

Patří do výborné generace s Pavlem Nedvědem nebo naším manažerem Zdeňkem Grygerou, která hrála v roce 2004 na mistrovství Evropy v Portugalsku. Má obrovskou kvalitu, to si nemusíme povídat. Ale všechno se ukáže na hřišti. Jestli bude hrát Tomáš Rosický, nebo ne, nás vůbec nezajímá. Je také člověkem z masa a krve. Není žádný robot. Musí běhat jako my.

Neletěl do Anglie na evropský pohár, Sparta ho šetří na českou ligu. Čekáte, že nastoupí od začátku?

To je jejich problém, jestli bude hrát v základu, nebo ne. Chceme se soustředit na sebe, na svoji hru, kterou předvádíme.

Když nastoupí, bude se často objevovat ve vašem prostoru. Jste na to připravený?

To se může stát. Asi dostane od trenéra volný pohyb. Když se potkáme na hřišti, fajn. A když ne, vadit mi to nebude.

Na jaře jste ani jednou nevyhráli, teď zase vyhráváte prakticky pořád. Jak je možné, že se to tak zlomilo?

Na jaře jsme nehráli tak špatně, jak ukazovaly výsledky. Teď skoro každou šanci využijeme. Na jaře jsme si je vytvářeli také, ale nedařilo se nám dávat góly. Není to tak obrovský rozdíl. Akorát na jaře byla s blížícím se koncem sezony cítit nervozita. Poslední kola jsme hráli o život. Trochu jsme se báli. Raději hrajeme větší zápasy proti Plzni, Slavii nebo Spartě na větším place, kde si to s nimi rozdáme. Kvalitu máme, a když přidáme dobrou náladu, tak nemáme s takovými zápasy problémy.

Nedávno tým doplnil bosenský útočník Haris Harba. Jak mezi vás zapadl?

Perfektně. Výborný chlap. Šikovný fotbalista. Hrál futsal, s každým pohybem jde poznat, že s balonem umí. Působí tady čtyři roky, je zvyklý na českou ligu. Ví, jak ji hrát. Bude pro nás posilou.

Jak jste na tom s kotníkem? Ještě vám lékaři doporučují, abyste kvůli němu nehrál?

Na začátku sezony mi říkali, že hraji na vlastní nebezpečí. Ale chvála bohu je všechno v pořádku a už by mi žádné komplikace hrozit neměly.