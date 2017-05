Nemůžu tomu uvěřit. A teď chci Arsenal, přeje si zlínský Hnaníček

Před dvěma lety hrál Zlín druhou ligu, teď se těší na druhou nejvýznamnější klubovou soutěž Evropy.

„Nemůžu tomu uvěřit. Fantastický pocit. Doufám, že to všechno zvládneme,“ zářil Hnaníček.

Byl jste nervózní při sledování finále?

Až tak ne. Víc nervózní jsme byl před týdnem při našem finále poháru s Opavou. Jak dal Manchester na 1:0, už jsem si myslel, že to nějak dokopou. Věřil jsem, že to Mourinho ubrání.

Zdeněk Grygera, zlínský manažer "Hodně jsem finále prožíval. Ale jak to člověk nemůže ovlivnit, tak jsem se na posledních dvacet minut ani nedíval. Až nastavení jsem viděl. Dobře to dopadlo, sen se stal skutečností. Před dvěma lety se ve Zlíně hrála druhá liga, letos jsme získali český pohár a na podzim hrajeme Evropskou ligu. Teprve teď si uvědomujeme, co jsme dokázali. Teď to bude chtít klidná rozhodnutí, neudělat přehmat. Je jasné, že musíme kádr posílit, rozšířit. A kde budeme hrát? V úvahu přichází Olomouc, další variantou může být Uherské Hradiště." zdroj: Česká televize



Už jste studoval, s kým byste se mohli potkat ve skupině?

Vůbec jsem nedíval, nechtěl jsem to zakřiknout. Chtělo by to nějaký věhlasný klub, ať máme hezké vzpomínky.

Máte vysněný klub, se kterým byste se chtěl střetnout?

Arsenal. Hodně moc kamarádů od nás ze Štítné mu fandí. Rád bych jim dovezl suvenýr, byli by šťastní. Hráli bychom na super stadionu, Arsenal, to je bomba, velký klub. Ale těšit se budeme do každé destinace. I když na nás nebude vyprodáno, užijeme si to.

Před šesti lety jste přitom hrál ve Slavičíně třetí ligu...

A předtím několik roků divizi. Proto říkám, že je to pro mě sen. Dal jsem do toho strašně moc a tohle je neskutečná odměna.