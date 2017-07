Zlínský manažer Grygera jednal o Pazderovi, do týmu by chtěl Tecla

„Pořád jsem v běhu. Bohužel šest hráčů muselo v pondělí ráno k lékaři,“ informoval Grygera.

Přestože Zlínu ubývají hráči, návrat exkapitána Pazdery do mužstva je vyloučený. Pravý bek podepsal od 1. ledna smlouvu s Baníkem, a pokud ho Brabec nevykoupí dříve, bude trénovat stranou mužstva a půl roku se bude muset obejít bez fotbalu.

„Nastínili jsme si možnosti, za jakých podmínek by Lukáš mohl předčasně odejít,“ prohodil Grygera. Pazdera by se tak stal čtvrtým hráčem, který opustil kádr z předešlé sezony. Zlín naopak získal osm posil, ani to však není konečný počet.

„Jeden hráč přijde určitě, možná i dva,“ potvrdil Grygera. Zlín shání hráče do ofenzivy, nejreálněji vypadá momentálně hostování útočníka Stanislava Tecla ze Slavie, který zatím nedostal šanci v lize ani v evropských pohárech.

„Musíme počkat, jako dopadnou týmy v předkolech,“ dodal Grygera.