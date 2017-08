Chtěli tahák pro lidi, ale zklamání vyprchalo. Je to hratelné, míní Grygera

Byla to prý slova pronesená v legraci, ale... Zlín je poprvé v Evropské lize, těšil se na evropské velkokluby, místo nich bude v základní skupině hrát s Kodaní, Lokomotivem Moskva a moldavským Tiraspolem.

„Nejdřív mě přepadlo, nechci říct zklamání, ale že tam zkrátka nebyl AC Milán nebo Arsenal. Postupem času jsme si ale říkali, že je to dokonce výborné, je to hratelné,“ říká bývalý reprezentant Grygera v reakci na los.

Vážně si troufáte na postup?

Ze sportovního hlediska je to dobrá skupina. Ale opravdovou sílu nám ukážou až samotná utkání. Bavit se o tom, kolik bodů bychom mohli získat, je ohromně předčasné.

(Červenka: Předtím jsme se chtěli zúčastnit, teď holt musí jít Coubertin stranou.)

Jaké soupeře jste si před losem přál vy?

Nějaké Italy. I majitel chtěl tým z některé top ligy, ať máme tahák pro lidi.

Zlínský stadion nesplňuje podmínky pro evropské poháry, domácí zápasy tak budete hrát v Olomouci. Vyprodáte hlediště i s takovými protivníky?

Já doufám! Fanoušci budou chodit především na nás, podpořit nás.

Tisícikilometrové vzdálenosti asi nebudou u venkovních zápasů moc příjemné na cestování pro hráče ani pro fanoušky, že?

Co se dá dělat. Někdo tam musí jet už v předkolech a musí to zvládnout. My jsme měli aspoň rovnou jistotu základní skupiny, šesti skvělých zápasů.

Kolik toho víte o soupeřích?

Lokomotiv patří spolu se Spartakem a CSKA do silné moskevské trojky. Proti Kodani jsem hrál za Ajax – pěkné město, pěkný stadion, hrají fotbal trošku podobný našemu. V Tiraspolu jsem zase byl se Spartou. Je to Moldavsko, takže trošku neznámá, tam nás čeká hodně studování.

S evropským fotbalem máte velké zkušenosti jako hráč, ale jako funkcionář jste byl u podobné události poprvé. Užil jste si ji?

Už jen příjezd stojí za to. Všechny tam svážejí auty, při vstupu všechny uvítají. Až když jste tam, začne vám docházet, že jste u něčeho, o čem se nám v ne příliš vzdálené době ani nezdálo. No a pak přijde moment, kdy vytáhnou lístek s nápisem „FC Zlín“, vy vnímáte, že to sleduje celá fotbalová Evropa. Nepopsatelný pocit.

S kým jste se při losu setkal?

Bavil jsem s jedním funkcionářem AC Milán. Říkal jsem mu, že jsme si je před losem trošičku přáli. Mluvil jsem i se známými z Lazia, z Holandska. Bylo to příjemné.

Věříte, že se na losování jako Zlíňák ještě vrátíte? A kdy?

Nepředbíhejme! Ale samozřejmě bych byl rád. Je to taková událost, u které bych byl rád každý rok.