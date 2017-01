Zůstane Vukadinovič na jaře ve Zlíně? Rozhodne se možná ve středu

Po lehčím svalovém zranění by se měl už brzy zapojit do přípravy s týmem. Jestli to bude ve Zlíně, nebo ve Slavii, se však teprve ukáže. O tom, kde Vukadin Vukadinovič stráví jaro, se možná rozhodne ve středu v Praze.

Po návratu Slavie z exotického soustředění v Číně se setká s jejími zástupci majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka a jeho pravá ruka – manažer týmu Zdeněk Grygera. „Chceme si poslechnout, s čím Slavia přijde,“ uvedl Červenka. Vrcholné složení zlínského vyjednávacího týmu naznačuje, že středeční rokování bude v kauze Vukadinovič klíčové. Původní slavistická nabídka Červenku neuspokojila, pokud ji protistrana vylepší, je svolný jednat. Součástí trejdu může být hostování exzlínského kapitána Železníka nebo Van Kessela. Čtvrtý tým ligy v úterý poprvé v zimní přípravě prohrál, v Uherském Brodu podlehl Trnavě 1:2. Zlín nastoupil už bez dánského útočníka Nicklase Jensena. Ač dal ve dvou duelech tři góly, jeho přestup padl. „Dohodli jsme se původně na jiných podmínkách, než chce teď,“ vysvětlil trenér Zlína Bohumil Páník, který ve čtvrtek přivítá očekávanou posilu do útoku – francouzskou věž Jeana-Davida Beauguela. Také Slovácko hráče, kterého v minulých dnech zkoušelo, do včerejšího přípravného duelu (výhra 3:0 nad druholigovým Prostějovem) už nenasadilo. Osmý tým ligy upustil od angažování záložníka Dominika Kuncy z Michalovců. „I když nás Dominik nezklamal, hledáme hráče, který by byl okamžitou posilou do základní sestavy, o čemž jsme nebyli přesvědčení,“ řekl trenér Stanislav Levý. Mimo kádr dál zůstává stoper Tomáš Košút, což je reakce Slovácka na hráčův nezájem o prodloužení smlouvy končící v létě. „Máme zájem, aby ve Slovácku pokračoval, proto od nás dostal nabídku na prodloužení smlouvy. Než se to vyřeší, bude trénovat individuálně,“ uvedl ředitel klubu Petr Pojezný. „Ale pokud přijde adekvátní nabídka na přestup, tak mu v odchodu nebudeme bránit,“ doplnil.