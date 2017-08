Zlín už počítá s Van Kesselem, ze Slavie láká i Tecla, ze Sparty mladíky

Hráč i klub se minulý týden dohodli na vzájemné spolupráci, zbývá jen posvěcení pražské Slavie, které Van Kessel patří.

„Pokud Slavia potvrdí podmínky, na kterých jsme se dříve domluvili, Gino se k nám tento týden připojí,“ informoval zlínský manažer Zdeněk Grygera.

Pakliže si kluby neplácly už v neděli po utkání Slavie v Ostravě, měly by tak učinit co nejdříve.

V případě Van Kesselova hostování jde přitom o obrat o 180 stupňů. Na tiskové konferenci před sezonou Grygera jeho příchod odpískal. „Dost se rozcházíme v pohledu na fotbal,“ sdělil tehdy na setkání s novináři.

Co se od té doby změnilo? Podle informací MF DNES koketoval Van Kessel s odchodem do nižší anglické ligy, jenže přesun do Británie neklapl. Grygerovi se pak ozval hráčův otec, který je zároveň jeho manažerem, a rokování o hostování se znovu rozjela.

„Nečekal jsem to. Jeho otci jsem řekl, že po poslední schůzce jsem nabyl dojmu, že Gino nemá o Zlín zájem. Vysvětloval mi, že to tak není,“ pravil Grygera.

Van Kessel se v půlce července vrátil ze Zlatého poháru konfederace CONCACAF a momentálně pobývá v Praze.

„Volali jsme do Slavie, jestli tam trénuje. Přestože je vyřazený z kádru áčka, chodí po zápasech za spoluhráči. Říkali jsme si, že nemusí být takový, jak se o něm říká,“ naznačil Grygera, proč to Zlín s Van Kesselem přece jen zkusí. Klub navíc útočníka nutně potřebuje.

Na marodce je opět Jean-David Beauguel, Zlínu tak zůstali jen tři hrotoví hráči, přičemž Železník se teprve nedávno uzdravil.

Jak dlouho bude trvat, než se Beauguel vrátí, je nejisté. Z tréninku ho minulý týden odvezla záchranka, vyšetření ve špitále odhalilo potíže s ploténku. Na sobotní derby s Brnem dorazil francouzský forvard o berlích.

„Na operaci to není, ale minimálně měsíc bude chybět,“ tuší Grygera.

I když Zlín zrealizuje hostování Van Kessela, s posilováním před Evropskou ligou ještě nekončí. Ze Slavie láká ofenzivního štírka Tecla, šanci vidí také ve Spartě, která vypadla z evropských pohárů a bude zužovat kádr. Zájem má o jednoho z dvojice mladíků Juliš, Sáček.