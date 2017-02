Zlín vypsal prémie za Evropu, Slovácko chce poklidné jaro

Zlín se chce etablovat ve špičce

Před sebou mají jen silnou trojku Plzeň, Slavia, Sparta, za sebou Mladou Boleslav, šesté Teplice na ně ztrácejí devět bodů. Fotbalisté Zlína si vypracovali na podzim nadějnou výchozí pozici a tu si nehodlají pokazit.

„Měřítkem úspěchu je páté místo,“ pronesl trenér Bohumil Páník na středeční tiskové konferenci.

Pokud bude Zlín pátý a před ním skončí vítěz Mol Cupu, může se chystat na předkolo Evropské ligy.

„Vypsali jsme pro tým speciální prémie. Jsou velmi slušné. I za výhru v Mol Cupu,“ zmínil ředitel klubu Leoš Gojš, že Zlín si může evropský pohár zajistit hned ze dvou soutěží. Letošní sezona přitom nemá být ojedinělá. V klubu věří, že se usadí v širší tuzemské špičce na delší dobu.

„Vždycky je co zlepšovat, ale směr je správný. Zázemí a podmínky pro hráče se zlepšují. Pracujeme i na infrastruktuře, která je největším problémem,“ zmiňuje Gojš nepřehlednou situaci kolem stadionu Letná, na jehož vlastníka – SK Zlín – byl podán návrh na insolvenci.

Klubu se povedlo udržet nejlépe hodnoceného hráče podzimu Vukadina Vukadinoviče, před miliony Slavie upřednostnil sportovní hledisko. „Přestup do Slavie bral jako otázku života a smrti. Když mu to nevyšlo, bylo to, jako když seberete dítěti hračku. Takový kluk pak zlobí, je naštvaný,“ naznačil Páník, že klíčový muž sestavy není pořád v ideálním psychickém stavu. „Ale už to není ten třaskavý dynamit jako v úvodu.“

Ve Zlíně se cení, že všichni hráči jsou pod dlouhodobými kontrakty. Tým navíc podle Páníka ještě nedosáhl svého sportovního stropu. Nejmladší hráč očekávané základní jedenáctky má 23 let, nejstarší 29.

„To je optimální věk. Mužstvo má velké předpoklady,“ říká Páník.

Udrží Slovácko osmou příčku?

Sousední Slovácko v zimě spíš sčítalo odchody. Do jara jde bez tří krajních záložníků i bez stopera Tomáše Košúta, jenž odmítl prodloužit v létě končící smlouvu a přišel o místo v kádru. Jedinou posilou je středopolař Jan Navrátil z Liberce.

„Ještě bych se nebránil dalšímu posílení, nějaké hráče máme vytipované, ale musel by přijít někdo vyloženě do základní sestavy, na patnácté a další pozici v kádru už musí být naši mladí,“ uvědomuje si klubovou filozofii trenér Stanislav Levý.

„Neříkám, že se ještě něco nemůže stát, ale v opačném případě jedeme dál a třeba se někdo naskytne časem,“ doplnil nový ředitel Petr Pojezný, který na začátku roku nahradil Vladimíra Krejčího.

Slovácko je sice v tabulce osmé, ale před jarem je opatrné. Vždyť s osmnácti body je od sestupu vzdálené jen pět bodů.

„Pro nás je čest hrát ligu, to je vždy nejdůležitější. Některá sezona je lepší, jiná horší. Udržet současnou pozici a být v první polovině tabulky, to by byl velký úspěch,“ poznamenal šéf klubu. „Ale umístění v tabulce je jen jedním faktorem. Já budu především rád, když budeme zapracovávat naše vlastní hráče a budeme úspěšní, to je ale nejsložitější.“ Hráči v zimě zažili nezvykle dlouhé, devatenáctidenní soustředění v Turecku. Vedení klubu jej operativně prodloužilo kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám na východě Moravy. Kouč Levý s oblibou připomíná, že fotbal na umělé a přírodní trávě jsou dva odlišné druhy sportu.

„Bylo důležité, že mužstvo prodloužení pobytu nejen akceptovalo, ale přivítalo. Udělali jsme v zimě kus práce, ale jak úspěšní jsme byli, ukáže až jaro,“ přiznává trenér Levý. „Pohled na nahuštěnou tabulku naznačuje, že to nebude nic jednoduchého. Na každý trénink a zápas musíme být maximálně koncentrovaní, aby nedošlo k nějakému nepříjemnému překvapení. Ale co jsem mužstvo poznal, charakter a pracovitost je tady na vysoké úrovni. Teď to musíme prodat.“