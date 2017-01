Vukadinovič do Slavie nemíří. Bude se snažit, aby přišla nová nabídka

„Musím to brát, jak to je. Bohužel to nevyšlo teď. Budu se snažit pracovat tak, aby v létě přišla nová nabídka,“ sdělil Vukadinovič, když dorazil po dopoledním tréninku v posilovně mezi novináře.

Přestupová sága nejlepšího nahrávače ligy se táhla od začátku ledna. Definitivní verdikt včera oznámil na mimořádné tiskové konferenci zlínský majitel Zdeněk Červenka. Den poté, co se v Praze sešel se zástupci Slavie.

„Za šestnáct let, co jsem ve Zlíně, jsem takovou nabídku za hráče nedostal,“ přiznal Červenka. Odstupné se mělo pohybovat kolem 15 milionů korun plus bonusy, boss čtvrtého týmu ligy ale upřednostnil sportovní hledisko před ekonomickým profitem. „Pokušení bylo veliké. Hlava obchodníka mi říkala: Prodej. Vyhrálo ale srdce. Potěšili jsme sebe a doufám, že i naše fanoušky.“

Příznivci žluto-modrých si setrvání srbského rychlíka na sociálních sítích převážně pochvalovali. Samotný hráč však čerstvou informaci kousal těžce. Dva týdny spekulací mu také nepřidaly. Jeho zklamání bylo očividné.

„Konečně mám klid, vím, kde budu hrát. Ale potřebuju to vstřebat. Poslední dny byly nepříjemné. Nechci se k tomu vracet. Omlouvám se,“ vysvětloval Vukadinovič, proč odmítl odpovídat na doplňující otázky.

„Někdy dá průchod emocím. Ale je to chytrý kluk, žádný nezkušený ušák. Myslím, že to pochopí,“ věří trenér Zlína Bohumil Páník. „Pokud si to srovná v hlavě, tak to pro něho může být velký motivační faktor. A když naváže na podzim, katapultuje ho to ještě třeba někam jinam.“

Páník ví, že Vukadinovič je pro zlínský způsob hry momentálně nenahraditelný: „Taková raketa je v naší lize výjimečná.“

Vědí to i jeho nadřízení. Ve skromnějším moravském týmu je logicky jedním z nejlépe honorovaných hráčů, teď mu slibují osobní prémii. A pokud Zlín s jeho pomocí dosáhne na vysněné evropské poháry, dostane zřejmě přestupovou zelenou.

„Za jiných okolností bych s jeho prodejem neváhal,“ připustil Červenka.