Odcházet se má v nejlepším. Ale do Zlína se vrátím, slibuje Jugas

Tušil jste, že vás donominují?

Neměl jsem žádné náznaky. Přijel jsem v pondělí z obědu a Zdeňa Grygera (zlínský manažer) mi říkal, že budu nominovaný. A za dvě minuty mi volali manažer reprezentace pan Šeterle s trenérem Jarolímem. Byl jsem překvapený, takže jsem ani nevěděl, co říct.

Co vám řekl kouč reprezentace?

Chtěl vědět základní věci. Ptal se mě, v jaké jsem kondici, co jsem dělal a jestli jsem připravený. Odpověděl jsem mu a řekl mi, že mě rád uvidí.

A jste nachystaný, když jste po vyloučení ve finále poháru musel vynechat poslední dvě ligová kola?

Po finále jsme dva dny nefungovali, to víme. Byl jsem na testech ve Slavii, ale jinak jsem normálně trénoval s týmem. A už plním plán, který jsem od pondělí dostal. Měli jsme s přítelkyní letět do Říma, bohužel poletí sama s kamarádkou. Ale chápe to. Plány jsem rád změnil.

Neříkáte si, že pozvánka mohla přijít už dříve?

Mohla, ale nemusela. Asi jsou nějací zranění. Byl jsem na řadě, sáhli po mně. Do národního týmu jsem se dostal ještě ze Zlína, o to je to cennější. Je to úspěch Zlína.

Na podzim jste byl nominaci blízko, že?

To jsme se s Hájasem (bývalý spoluhráč ze Zlína) ocitli mezi náhradníky. Dařilo se nám střelecky, herně, byli jsme navrchu. Po jaru jsem to vůbec nečekal, proto jsem si také domluvil dovolenou.

V reprezentaci se sejdete s někdejším obráncem Zlína Ondřejem Čelůstkou. Znáte se?

Ve Zlíně jsme se minuli, ale víme o sobě. Když jsme měli v zimě soustředění v Turecku, kde hraje, tak za námi zašel na pokoj. V reprezentaci je také Filip Novák, takže můžeme udělat zlínskou kliku.

Na dovolenou moc času mít nebudete, že?

Jednu výhodu to má - přijdu na začátek přípravy nachystaný a nemusím běhat po lesích. Jsem za to rád.

Jak jste prožíval boj Slavie o mistrovský titul se smlouvou v kapse?

Byl jsem se Zlínem v Příbrami. Podívat se na kluky a rozloučit se. Zápas Slavie s Brnem jsem vnímal a je strašně pěkné, že to tak dopadlo. Doufám, že titul obhájíme a také si mistrovský pohár zvednu. Moc jim gratuluju.

Zdálo se, že v zimě vás získá Sparta. Nakonec jste skončil u jejího největšího rivala. Není to paradox?

Jednal jsem se Spartou i se Slavií. Rozhodly určité věci. Mluvil jsem s panem Tvrdíkem, panem Šilhavým, představenstvem Slavie. Vize byla jasná. Bylo mi řečeno, co ode mě pan Šilhavý očekává, co chce. Proto jsem si vybral Slavii a věřím, že je to dobré rozhodnutí.

A další paradox. Váš zlínský spoluhráč Vukadinovič měl v zimě nakročeno do Slavie a teď ho koupila Sparta.

Vidíte! Máme překřížené osudy na hřišti i mimo něj. Dopadlo to zajímavě hlavně pro fanoušky. Pro mě to dopadlo z hlediska sportovního dobře, Vuky si také splnil sen o přestupu. Budeme se potkávat na hřišti, ale už jako soupeři.

Co vám řekl trenér Šilhavý?

Na hrotu hrát nebudu. (úsměv) Zná mě. Ví, jaké jsou moje přednosti, jaké mám nedostatky. Na tom zapracujeme. Šanci v přípravě dostanu a pak už je to jenom na mně, jestli se dostanu do sestavy.

V čem máte přidat?

V rozehrávce a technické vybavenosti jsou nedostatky. Ale dál už nic konkrétního nemůžu říct, protože pak bych prozrazoval chyby, které by mohli ostatní využít.

Měla Slavia při jednání větší tah na branku než Sparta?

Když jsou na stole dvě nabídky, je z čeho vybírat. Plusy byly pro Slavii. Spartě bych poděkoval za nabídku, jednání bylo férové, upřímné.

Rozhodla sportovní stránka?

Je nejdůležitější. Bude se psát o penězích, to k fotbalu patří. Nabídky byly srovnatelné. Velkým lákadlem byla možnost kvalifikace o Ligu mistrů. Kdo si ji může zkusit? Záleží, koho v předkole dostaneme a jak se s tím popereme. Postup do základní skupiny by byl velký úspěch, to se povede málokdy.

Slavia nemá nic jistého, naopak Zlín základní skupinu Evropské ligy. Ani to vás nepřesvědčilo, abyste na podzim zůstal?

Hned po vítězství Manchesteru United jsem Zdeňovi Grygerovi v nadsázce říkal, jestli přestup nestáhneme. Říkal, že by to bylo nejlepší řešení. Ale už jsem nechtěl nic měnit. Zlín má garantovaných šest zápasů a doufám, že si to užijí kluci i všichni okolo. Pro Zlín je to neskutečná věc, proto se fotbal hraje.

Už v zimě jste cítil, že se potřebujete posunout výše?

Ještě ne. Byl jsem odhodlaný zůstat a dotáhnout klub k vysněnému cíli. Nakonec se to povedlo, takže jsme zvedli pohár a vyšla i základní skupina. Odcházet se má v nejlepším a lepší už to být asi nemůže.

Platí, že se chcete jednou vrátit do Zlína, podobně jako třeba David Hubáček, který dlouhá léta působil ve Slavii?

Tahle cesta je nejpravděpodobnější. Kariéru chci ukončit na zlínské Letné, kde jsem ji začal. Otázka, kdy to bude. Doufám, že co nejpozději. Když okopíruju Davida, tak to bude jenom super.

TAKOVOU MÁM RADOST. Zlínský obránce Jakub Jugas se raduje z gólu v utkání proti Liberci.

On nikdy nešel do zahraničí. Vás by to lákalo?

To by byl další stupínek. K mému stylu by seděl anglický fotbal. Ale když bude nabídka z Itálie, tak tam klidně půjdu. Člověk nikdy neví. Ale teď jsem přestoupil do Slavia a tam chci ukázat, že fotbal umím. A stát se stabilním členem týmu.

Ze Zlína odešli za poslední dva roky čtyři odchovanci do klubů elitní české trojky. Je to náhoda?

Vidíte, že Zlín umí vychovat silné osobnosti - Poznar, Železník, Hájek... Je to na klucích, jestli chtějí na sobě pracovat poctivě, nebo ne. Trend bude, myslím, pokračovat, protože jsou tady šikovní kluci.

Vidíte svého nástupce?

Je jich tam více. Uvidí se, kdo přijde. Tým se se musí ustálit. Ale řeknu jedno jméno, když vezmu stopera - Ondra Bačo. Může mít před sebou velkou budoucnost. Doufám, že dostane šanci a zamaká na sobě.